Hamilton envoie un énorme message à Mercedes

La saison dernière, Lewis Hamilton avait bataillé jusqu’au bout pour la course au titre. Cette année, le Britannique traverse un exercice plus compliqué. Sixième au classement général, le pilote Mercedes a déjà dit adieu au titre, mais peut encore espérer un podium. Et pour y parvenir, Lewis Hamilton a envoyé un message clair à son écurie.

Lors du dernier exercice, Lewis Hamilton et Max Verstappen avaient offert un duel sensationnel tout au long de la saison de F1. Revenu à égalité juste avant le départ du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, le septuple champion du monde avait finalement échoué en se faisant dépasser par le pilote Red Bull lors du dernier tour. En revanche, cette année, c’est totalement différent. Si Verstappen cartonne toujours et est bien parti pour remporter son deuxième titre de champion du monde d’affilée, Lewis Hamilton est hors-course depuis déjà longtemps.

Un début de saison compliquée, puis une réaction…

Il faut dire que le début de saison du septuple champion du monde a été très difficile, notamment à cause des nouveaux règlements instaurés par la FIA. Un changement qui vise à plafonner le budget des écuries afin de réduire l’écart entre les différentes écuries et resserrer la course au titre. Ce qui a fortement impacté Mercedes dans la conception de sa monoplace. Ainsi, en début d’exercice, l’écurie allemande a dû faire face à plusieurs problèmes de marsouinage, ce qui a vite compromis les chances de titre d’Hamilton. Mais dernièrement, ça va beaucoup mieux, le Britannique a même terminé deuxième lors du Grand Prix de Hongrie.

« Nous ne pouvons pas dépendre de la fiabilité »

Si Hamilton est aujourd’hui sixième au classement général, il peut toujours espérer finir sur le podium. Et s’il a su rebondir de la sorte, c’est aussi parce que Mercedes a montré une grande fiabilité, contrairement à Ferrari par exemple. En effet, les pilotes de l’écurie allemande ont terminé toutes les courses cette saison, à l’exception du Grand Prix de Grande-Bretagne. Toutefois, Lewis Hamilton en demande plus : « Il nous manque encore de la performance, c'est ce qui est difficile. Je pense que cette voiture a du potentiel, mais nous avons dû en réduire la puissance pour empêcher les rebonds. Nous avons une très bonne fiabilité, mais nous ne pouvons pas dépendre indéfiniment de la fiabilité pour être sur le podium. Il nous faut vraiment de la performance. » a déclaré Hamilton au nouveau consultant de la chaîne finlandaise Viaplay Heikki Kovalainen (son ancien coéquipier chez McLaren) lors d’une interview.

