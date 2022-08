Formule 1

F1 : Hamilton voulait rejoindre Red Bull

Publié le 11 août 2022 à 16h35 par Pierrick Levallet

Alors que sa carrière commençait à stagner chez McLaren, Lewis Hamilton a rejoint Mercedes en 2014. Et cela a certainement été le meilleur choix pour lui puisqu’à partir de là, le Britannique à régner en maître sur la F1. Toutefois, son aventure au sein de l’écurie aurait pu ne jamais voir le jour.

Depuis 2014, Lewis Hamilton roule au volant d'une Mercedes. Après un premier titre remporté en 2008 pour sa deuxième saison en Formule 1, le Britannique avait connu un passage mitigé chez McLaren. C’est en rejoignant Mercedes que le pilote d’aujourd’hui 37 ans a pu relancer sa carrière. À partir de 2014, Lewis Hamilton s’est mis à régner sur la Formule 1. Seuls Nico Rosberg et Max Verstappen ont été en mesure de rivaliser avec lui ces dernières années. Toutefois, l’aventure de Lewis Hamilton chez Mercedes aurait pu ne jamais voir le jour. Alors qu’il était encore chez McLaren, le Britannique avait été approché par... Red Bull !

«Hamilton était très intéressé par une arrivée chez Red Bull»

« Lewis et moi avons eu quelques conversations au fil des ans. De 2010 à 2013, il était très intéressé par une arrivée chez Red Bull. Nous avions Sebastian à l'époque, et avoir deux grands pilotes n'aurait pas eu de sens » a d’abord expliqué Christian Horner dans des propos rapportés par The Goa Spotlight . Ces années-là, Sebastian Vettel régnait en maître sur la Formule 1. Quadruple champion du monde entre 2010 et 2013, l’Allemand était largement au-dessus de la concurrence. Mais Red Bull lui cherchait tout de même un coéquipier qui puisse l’aider à être encore plus dominant sur les pistes. Lewis Hamilton, alors chez McLaren, semblait être une option de choix. Mais finalement, Christian Horner a poussé Mercedes à se positionner sur le Britannique.

Horner a poussé Mercedes à aller sur Hamilton

« Niki Lauda était chez Mercedes et très intéressé par l'idée d'y emmener Lewis. Je me souviens l'avoir encouragé à le faire. Nous nous battions contre McLaren, et en 2012 ils avaient la voiture la plus rapide, et nous pensions que Lewis dans une McLaren serait plus menaçant que dans une Mercedes. J'ai encouragé Niki à investir de l'argent [sur Hamilton], car Lewis était quelque peu hésitant. Il serait juste de dire que ça s'est retourné contre moi » a avoué le patron de Red Bull. Alors qu’il pensait mettre à mal son grand rival dans la course au titre, Christian Horner s’est plutôt tiré une balle dans le pied sans le savoir.

Hamilton a été le meilleur choix possible pour Mercedes

En effet, le choix s’est avéré excellent du côté de Mercedes puisqu’en 2014, avec l’apparition d’une nouvelle réglementation, Lewis Hamilton s’est retrouvé propulsé à l’avant du peloton à se battre pour le titre. Avec une voiture surpuissante, le Britannique devançait très nettement les Red Bull. Et la situation est restée la même pendant de nombreuses années. Lewis Hamilton a raflé sept titres de champion du monde entre 2014 et aujourd’hui. Seuls ceux de 2016 (remporté par Nico Rosberg) et de 2021 (Max Verstappen) lui ont échappé. Christian Horner a certainement dû s’en mordre les doigts.