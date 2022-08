Formule 1

F1 : Un nouveau Français en Formule 1 ? La réponse

Publié le 11 août 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Grâce à ses démonstrations en F2, Théo Pourchaire se montre plutôt prometteur pour l’avenir. Mais pour l’instant, le Français n’a pas été lancé dans le grand bain en F1 depuis 2019. Le jeune pilote de 18 ans patiente et poursuit sa saison en F2 en attendant qu’une nouvelle chance lui soit donnée. D’ailleurs, ce dernier a fait une grande mise au point sur son avenir.

La saison prochaine, Esteban Ocon et Pierre Gasly pourraient bien voir un nouveau compatriote prendre position sur la grille de départ. Pilote de réserve d’Alfa Romeo, Théo Pourchaire se révèle plutôt prometteur grâce à ses prestations en F2. Mais le Français n’est plus apparu en F1 depuis 2019, où il avait fait une séance d’essais libres en marge du Grand Prix de Hongrie pour Alfa Romeo. Si le plan initial avait été suivi, Théo Pourchaire aurait pu piloter au Castellet puisqu’il était prévu qu’il prenne part à un essai pour le Grand Prix de France. Mais finalement, l’annulation de la course en Russie a repoussé la date du retour de Théo Pourchaire en F1. Pour l’instant, on ne sait pas sur quel circuit le Français réapparaitra avec Alfa Romeo. Aujourd’hui en F2, le pilote de 18 ans fait ses courses en attendant sa chance. Mais il ne devrait pas s’éterniser bien longtemps là-bas.

J'étais le 1er à dire que c'était une rumeur sortie de nulle part, par des fans chauvins sans objectivité…Mais est-ce que Théo Pourchaire 🇫🇷 ne serait pas devenu la meilleure option pour Alpine ?Pilote libre de tout contrat, très prometteur, avec un statut à la Piastri…👇 pic.twitter.com/B9umwyhqv1 — Percy Wolff 🇫🇷🇮🇳 (@percy_wolff) August 2, 2022

«C’est ma dernière saison de FIA F2»

Dans un entretien pour France Racing , Théo Pourchaire a confirmé qu'il ne poursuivra pas l'aventure en F2 : « C’est ma dernière saison de FIA F2, c’est sûr. Je ne referai pas une saison. Financièrement, ça ne sera pas possible. Ce n’est pas une bonne solution. Deux saisons dans un championnat, c’est suffisant pour un pilote. » Peut-être un avenir en F1 dans ces conditions ? Le Français préfère rester réaliste afin de s’éviter des fausses joies.

«S’il y a l’opportunité [d’aller en F1], je la saisirai»

« Je ne pense pas du tout à la F1 ! Ça reste un rêve pour moi. Je suis content de rouler en FIA F2 déjà. Quand je repense à ma carrière et d’où je viens, je pense que rouler en FIA F2, c’est déjà super. Je verrai bien. Peut-être qu’un jour, j’aurai l’opportunité, peut-être que je ne l’aurai pas. Je ne sais pas si je vais rouler lors des essais libres. Mais c’est mieux ainsi, je reste concentré sur ma saison de FIA F2. S’il y a l’opportunité, je la saisirai » explique-t-il.

«Si je ne vais pas en F1, je ne sais pas ce que je ferai»