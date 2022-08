Formule 1

F1 : L'énorme aveu de Leclerc sur les 24h du Mans

Publié le 10 août 2022 à 20h35 par La rédaction

En pleine bataille avec Max Verstappen pour le titre de champion du monde de Formule 1, Charles Leclerc regarde attentivement le retour de Ferrari aux 24 Heures du Mans. Le Monégasque évoque également son style de pilotage et son intérêt pour l'écologie, l'investissement que porte la F1 à des monoplaces moins polluantes.

Charles Leclerc mène une lutte acharnée avec Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Le pilote Ferrari a eu le privilège de conduire la monoplace engagée de 1973 à 1975 sur le circuit, ce qui lui a permis de faire un comparatif avec l'aérodynamisme des monoplaces modernes. « Celle que j’ai conduite au Grand Prix historique de Monaco en mai : la Ferrari 312 B3 . Les voitures étaient magnifiques à l’époque, et différentes les unes des autres, même si je trouve que cette année on a gravi une étape en termes esthétiques. On cherche à rendre les voitures plus rapides, plus performantes, mais celles que l’on conduit actuellement sont belles » a-t-il déclaré dans les colonnes du Point . Mais il lorgne également sur le retour de la Scuderia aux 24 Heures du Mans.

F1 : Un coup de tonnerre pour Gasly ? La réponse https://t.co/s7EWA95DIK pic.twitter.com/XW77WHWacl — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

« S’il y a une possibilité et que cela n’interfère pas avec une autre course, pourquoi pas »

Ferrari fera son grand retour aux 24 Heures du Mans. Le pilote monégasque apprécie l'endurance et ne serait pas contre une participation à la légendaire course automobile. « Une participation aux 24 Heures du Mans ? J’aimerais beaucoup. La F1 reste la priorité, mais s’il y a une possibilité et que cela n’interfère pas avec une autre course, pourquoi pas » lance Leclerc. Il décrit également son approche de pilotage.

« Je dirais plutôt agressive »

« Mon approche de pilotage ? Je dirais plutôt agressive. Il y a des moments où il faut l’être, d’autres où il faut adapter sa conduite en vue du championnat. En 2019, quand je suis arrivé chez Ferrari, un des points négatifs était ma gestion des pneus. J’étais très rapide en qualification, mais j’avais plus de mal en course. J’ai utilisé les deux dernières années, qui étaient plus difficiles, pour adapter mon pilotage et mes réglages afin d’être le plus performant quand la voiture serait au niveau. Mais sur la route, suis très tranquille, pas du tout le même que sur la piste. Je respecte les limitations de vitesse sur la route » en rigole Charles Leclerc.

« Dans tous les cas, l’écologie nous intéresse »