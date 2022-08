Formule 1

F1 : Le grand aveu de Lewis Hamilton

Publié le 10 août 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Après un début de saison catastrophique au volant de sa Mercedes, Lewis Hamilton ressort petit à petit la tête de l’eau. En effet, cela va de mieux en mieux pour le septuple champion du monde britannique. De quoi se mettre à rêver pour la seconde partie de la saison de Formule 1 ? Hamilton se veut en tout cas ambitieux, tablant sur une possible victoire lors des prochains Grands Prix.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton rêve d’une huitième couronne et enfin battre Michael Schumacher. Après son échec en 2021, le pilote Mercedes était revenu pour la saison 2022 avec plein d’espoirs. Il a toutefois vite déchanté en voyant que sa monoplace n’était pas au niveau des Red Bull et Ferrari pour se battre pour la victoire sur les Grands Prix. La première partie de saison a alors été compliquée pour Lewis Hamilton, qui a toutefois su redresser la barre dernièrement en enchainant les podiums. Il se classe d'ailleurs actuellement à la 6ème place du championnat du monde, bien loin toutefois de Max Verstappen et Charles Leclerc. De bon augure pour la suite de la saison de F1 alors que le Britannique rêve de remporter une course en 2022.

« Je n’ai pas toujours été parfait »

Rapporté par NextGen Auto , Lewis Hamilton a accordé une interview pour Heikki Kovalainen. A cette occasion, le pilote Mercedes a fait le bilan de cette première partie de saison et la déception est immense. « Je n’ai pas toujours été parfait, et certainement pas en coulisses. Je dirais qu’il y a eu des difficultés depuis la fin de l’année dernière. Ça a été un processus étrange. J’ai essayé et expérimenté beaucoup de choses sur la voiture, et nous avons souvent été pris par surprise, et j’ai peiné à trouver mes aises dans la voiture cette année », a confié Hamilton.

« Nous avons le potentiel pour gagner des courses »

Malgré cette première partie de saison ratée, Lewis Hamilton entend se relever pour la suite de cet exercice. Le pilote Mercedes a alors fait une grande annonce, visant une victoire sur un Grand Prix : « Je crois sincèrement au fait que nous avons le potentiel pour gagner des courses. J’espère chaque weekend que nous trouvions quelque chose qui nous amène davantage d’appuis sans que la voiture ne rebondisse. Mais ça n’a pas été facile d’y parvenir pour l’équipe. Personne n’a abandonné. Je pense que nous devons reconnaitre que les autres ont fait un meilleur travail que nous et, quelque soit la philosophie qu’ils ont choisie, nous devons en être conscient pour l’avenir, nous ne devons pas être têtus et dire ’non, notre solution est la bonne et elle finira par fonctionner’, autrement nous allons devoir attendre des années ».

