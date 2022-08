Formule 1

F1 : Lewis Hamilton a lâché un refus inattendu… à Tom Cruise

Publié le 9 août 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Après un début de saison très compliqué, Lewis Hamilton a relevé la tête et vient d’enchainer quatre podiums d’affilée. Pendant la trêve, le pilote Mercedes en a profité pour accorder une interview où il revient sur son amitié avec Tom Cruise. Le septuple champion du monde explique qu’il a dû refuser un rôle de pilote de chasse dans le dernier carton de l’acteur américain.

La saison dernière, Lewis Hamilton espérait battre le record de Michael Schumacher et décrocher son huitième titre de champion du monde. Derrière Max Verstappen à quelques courses de la fin, le pilote anglais était parvenu à revenir à égalité parfaite au moment du Grand Prix d’Abu Dhabi. En tête pendant toute la course, Lewis Hamilton a été dépassé dans le dernier tour. Une déception immense que le septuple champion du monde a eu beaucoup de mal à digérer, à tel point qu’il a été question d’une retraite. Finalement, Hamilton a confirmé son retour en Formule 1 à quelques semaines de la reprise.

Saison difficile pour Hamilton

Mais cette saison, presque rien ne se passe comme l’avait imaginé Lewis Hamilton. Avec les nouveaux règlements instaurés par la FIA, le pilote Mercedes a compris d’emblée que cette saison serait bien différente. Après trois mois très difficiles, Lewis Hamilton a relevé la tête et son écurie avec. Actuellement, le vice champion du monde en est à quatre podiums consécutifs. Un bilan honorable, même s’il court toujours après son premier succès cette saison. En attendant, Lewis Hamilton profite de la trêve et prépare tranquillement son retour sur les circuits à Spa, en Belgique. Et pendant son temps libre, Hamilton a eu le temps de raconter une drôle d’anecdote qui sort du cadre de la Formule 1.

L’ami des stars

Durant toute sa carrière, Lewis Hamilton a toujours été mis en lumière et proche des caméras. Dans le monde, Hamilton est l’une des personnalités les plus connues, mais pas seulement en tant que sportif. A tel point que le pilote anglais a pu nouer des liens avec de très grandes stars, dont Tom Cruise. « En fait, je suis un ami de Tom. C'est l'une des personnes les plus gentilles que vous puissiez rencontrer. Il m'a invité sur son plateau il y a des années, quand il faisait Edge of Tomorrow (sorti en 2014, ndlr), et ensuite nous avons construit une amitié au fil du temps », explique-t-il dans des propos relayés par Public .

Lewis Hamilton a été invité par Tom Cruise à interpréter l’un des pilotes de chasse dans #TopGunMaverick, mais n'a pas pu accepter car le tournage avait lieu pendant la saison de F1.(Source: @vanityfair) pic.twitter.com/PKBBlBHKy1 — Film Track — (@filmseriefr) August 8, 2022

Tom Cruise lui a proposé un rôle