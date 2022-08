Formule 1

F1 : Hamilton met la pression à Red Bull et Ferrari

Publié le 1 août 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, Mercedes a décroché un nouveau bon résultat lors du Grand Prix de Hongrie. L’écurie allemande a vu Lewis Hamilton terminer en deuxième position juste derrière Max Verstappen, tandis que George Russell a fini à la troisième place. Et le septuple champion du monde estime que Mercedes a fait de grands progrès ces derniers temps, au point d’ambitionner une victoire lors des prochaines courses.

Après un début de saison totalement catastrophique, Mercedes semble faire petit à petit son retour dans le haut de tableau. Lors des deux derniers Grand Prix, en France et en Hongrie, Lewis Hamilton et George Russell ont terminé en deuxième et troisième position derrière Max Verstappen. Après avoir longtemps lutté avec le problème de marsouinage, Mercedes a l’air d’avoir rectifié le tir et se montre nettement plus compétitif qu’avant. D’ailleurs, l’écurie allemande était proche d’une victoire ce dimanche lors du Grand Prix de Hongrie avec la pole position de George Russell. Mais finalement, Mercedes s’est incliné face à la puissance de Red Bull. « Avec une meilleure qualification et un DRS fonctionnel hier, on aurait joué la victoire. Mais terminer deux fois deuxième de suite, c’est incroyable » expliquait Lewis Hamilton après la course. D’ailleurs, le septuple champion du monde salue les progrès effectués par Mercedes au point d’envisager une victoire prochainement.

Lewis Hamilton espère une victoire prochainement

« Une victoire lors des prochains Grand Prix ? Je l’espère. C’est ce à quoi nous travaillons. Ce week-end, il y avait du potentiel pour une victoire. Vous avez vu George en pole. Je pense que si nous avions été tous les deux aussi bien qualifiés, nous aurions probablement pu travailler un peu mieux ensemble. L’un d’entre nous aurait eu à soutenir l’autre sur le plan stratégique. Mais je pense que si nous sommes capables de garder ce rythme dans la seconde moitié de la saison, nous pourrons commencer à nous battre avec les autres. C’est la première fois que nous avons été en mesure de nous battre avec une Ferrari. C’est énorme pour nous » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen Auto .

« Je pense que nous avons encore fait d’énormes progrès »

Néanmoins, Lewis Hamilton reste lucide sur le niveau des écuries devant Mercedes, notamment celui de Red Bull : « Je pense que les Red Bull sont encore en tête. Le fait que Max soit parti 10e, qu’il ait fait un tête-à-queue et qu’il ait encore 10 secondes d’avance en dit long sur leur voiture. Mais je pense que nous avons encore fait d’énormes progrès. Et avoir cette constance et deux doubles podiums dans ces deux dernières courses nous donne beaucoup d’espoir, et un énorme coup de pouce pour la seconde moitié de saison. »

Mercedes n’est plus très loin de Ferrari