F1 - GP de Hongrie : Malgré sa folle remontée, Hamilton est amer

31 juillet 2022

Lors du Grand Prix de Hongrie, c'est Max Verstappen qui a triomphé ce dimanche. Lewis Hamilton a terminé juste derrière le pilote Red Bull, enchaînant ainsi un deuxième podium consécutif. Une performance pour le moins remarquable pour Mercedes, qui était aux abois en début de saison. Le Britannique, s'étonne lui-même du rythme affiché par sa monoplace et nourrit quelques regrets.

Les pilotes de Formule 1 étaient de retour en Hongrie ce week-end, un an après la victoire surprise d'Esteban Ocon au volant de son Alpine. Max Verstappen s'est imposé devant Lewis Hamilton. Mais le septuple champion du monde revient de très loin. Parti en septième position, le Britannique a signé une folle remontée pour décrocher une honorable deuxième place sur le Hungaroring. Le pilote Mercedes s'est étonné de la performance de sa monoplace et regrette ainsi ses déboires de la veille, qui ne lui avaient pas permis de signer la pole position. Il revient sur le déroulement de sa course.

« Honnêtement, je ne sais pas ! »

Lewis Hamilton ne s'attendait pas à un tel scénario. Parti en septième position ce dimanche, l'ancien champion du monde a décroché une étonnante deuxième place. « Comment j'ai tenu ce rythme ? Honnêtement, je ne sais pas ! J’étais en difficulté en début de course, je n’étais pas sûr de rattraper les gars devant. Mais petit à petit, j’avais un meilleur équilibre, et j’ai pris un bon départ aussi. Je veux aussi remercier l’équipe d’avoir continué à tout donner et n’avoir jamais abandonné durant cette année difficile », déclare le Britannique dans des propos relayés par NextgenAuto . Mais le second du jour regrette les problèmes qu'il a rencontrés samedi en qualification.

« Avec une meilleure qualification, on aurait joué la victoire »

Son coéquipier George Russell avait créé la sensation samedi en signant la pole position devant les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Lewis Hamilton, victime d'un problème de DRS, avait du ronger son frein et renoncer à un dernier tour de piste pour améliorer son temps en Q3. « J’espérais de la pluie à la fin pour attaquer Max mais j’ai manqué de tours. Avec une meilleure qualification et un DRS fonctionnel hier, on aurait joué la victoire. Mais terminer deux fois deuxième de suite, c’est incroyable. Je pense que le fait qu’il fasse plus froid a bien fonctionné pour nous, je ne peux pas exactement vous dire pourquoi mais je suis content » déplore le pilote britannique. Cependant, il se réjouit de la performance globale de son écurie.

« C'est incroyable de faire un double podium »