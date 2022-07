Formule 1

F1 : Après la polémique Hamilton, il révèle des menaces de mort

Publié le 31 juillet 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Le final de la saison dernière, à Abu Dhabi, a connu un dénouement plutôt controversé. Lors la dernière course de l’année, décisive pour le titre de champion du monde, Lewis Hamilton était bien parti pour décrocher son huitième sacre. Mais après intervention de la Safety Car, Michael Masi a pris une décision qui a donné un avantage conséquent à Max Verstappen à un tour de la fin. D’ailleurs, le désormais ex-directeur de course avoue avoir été victime de menaces de mort suite à ce Grand Prix.

Après le final de la saison 2021 de Formule 1, Michael Masi est devenu un grand sujet de discussion chez les fans de sport automobile. Lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, dernière course de l’année et décisive pour le titre de champion du monde disputé entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, le directeur de course de l’époque a pris une décision controversée qui a donné l’avantage au Néerlandais. Équipé de pneus neufs, le pilote Red Bull a pris l’avantage sur Lewis Hamilton et s’est imposé dans un dernier tour épique après la sortie de la Safety Car suite à l’accident de Nicholas Latifi. Au terme de ce Grand Prix, c’est donc Max Verstappen qui a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière, au plus grand désarroi de Lewis Hamilton et de ses plus fidèles supporters. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à s’en prendre à Michael Masi, jusqu’à le menacer dangereusement.

« J'ai reçu des menaces de mort »

« Il y a eu des jours sombres. J'avais l'impression d'être l'homme le plus détesté de la planète. J'ai reçu des menaces de mort, de la part de gens qui me menaçaient de s'occuper de moi et de ma famille » a confié le désormais ex-directeur de course dans un entretien accordé au Daily Telegraph de Sydney en Australie.

« J'ai reçu des centaines de message. Ils étaient choquants, racistes, abusifs, méchants... »

Par conséquent, Michael Masi explique qu’il commençait à avoir peur pour sa vie, au point de ne plus être rassuré même dans la rue : « Je me souviens encore quand je marchais dans les rues de Londres, un ou deux jours plus tard. J'ai commencé à regarder par dessus mon épaule et à me demander si les gens derrière moi allaient m'agresser. » Ensuite, l’homme de 44 ans avoue avoir été victime d’une certaine forme de harcèlement sur les réseaux sociaux et même sur des plateformes professionnelles : « J'ai reçu des centaines de message. Ils étaient choquants, racistes, abusifs, méchants, les gens me traitaient de tous les noms. Et il y a eu des menaces de mort. Et ça continuait, sur mon compte Facebook et surtout sur LinkedIn, qui est supposée être une plate-forme professionnelle. C'était le même genre d'insultes. »

Michael Masi est désormais loin de la FIA et de la F1