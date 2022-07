Formule 1

F1 - Clash Hamilton Verstappen : Un directeur claque la porte

Publié le 12 juillet 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Écarté de ses fonctions de directeur de course suite à la controverse du Grand Prix d’Abu Dhabi de la saison dernière, Michael Masi n’occupera plus aucun poste à la FIA. L’Australien a décidé de quitter la Fédération. Pour rappel, l’homme de 44 ans a été impliqué dans la décision qui a permis à Max Verstappen de s’imposer face à Lewis Hamilton pour être sacré champion du monde.

La dernière course de la saison dernière, qui a vu Max Verstappen être sacré champion du monde, a été la scène d’une véritable controverse. En effet, la fin du Grand Prix d’Abu Dhabi a été fortement contestée, notamment au sein du camp de Mercedes et de Lewis Hamilton. Alors que la voiture de sécurité avait été déployée suite à l’accident de Nicholas Latifi, le Britannique menait alors la course et était en route vers un huitième sacre, qui aurait fait de lui le seul recordman surpassant Michael Schumacher. Mais c’était sans compter sur une décision discutable de la part de la direction de course, qui a opté pour relancer la course dans le dernier tour. Max Verstappen ayant changé de pneus pendant le passage de la voiture de sécurité, a naturellement pris l’avantage sur Lewis Hamilton et l’a dépassé pour s’imposer et être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Cet incident a créé énormément de bruit après la fin de la saison et Michael Masi, le directeur de course, a régulièrement été mis en cause. Quelques mois après, l’homme de 44 ans a décidé de quitter la FIA.

🚨 The FIA have confirmed former F1 race director Michael Masi has decided to leave the organisation. — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 12, 2022

Michael Masi a quitté la FIA

C’est la Fédération elle-même qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce mardi. « Michael Masi a décidé de quitter la FIA et de déménager en Australie pour se rapprocher de sa famille et relever de nouveaux défis » peut-on y lire. Michael Masi n’officiera donc plus au sein de la FIA à l’avenir. Après avoir repris les fonctions de directeur de course suite au décès de Charlie Whiting en 2019, la Fédération estime que l’Australien a exercé « de manière professionnelle et dévouée. La FIA le remercie pour son engagement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir . »

Déjà écarté de ses fonctions en février

La controverse du Grand Prix d’Abu Dhabi lui avait particulièrement été reprochée. La FIA avait donc décidé de mener une enquête pour déterminer s’il s’agissait de la bonne décision à prendre. Et après avoir mené une analyse détaillée, l'instance a reconnu une erreur humaine et a choisi d’écarter Michael Masi de ses fonctions de directeur de course en février dernier. Niels Wittich et Eduardo Freitas, qui officiaient dans d'autres championnats, ont été nommés pour le remplacer en alternance.

Plusieurs mesures prises suite à la mise à l’écart de Michael Masi

Par la suite, la FIA avait annoncé l’apparition d’une salle de contrôle de course virtuelle, sur le modèle de la VAR dans le football, pour pouvoir mieux déterminer les décisions à prendre surtout après de tels incidents. Enfin, les communications entre les directeurs de course et les directeurs d’écuries sont désormais interdites, afin d’éviter toute forme de pression ou d’influence sur les décisions à prendre. Toto Wolff et Lewis Hamilton avaient salué ces innovations avant le début de la nouvelle saison.