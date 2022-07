Formule 1

F1 : Alcool, harcèlement… Polémique en Autriche, Verstappen s'insurge

Publié le 11 juillet 2022 à 19h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 11 juillet 2022 à 19h47

Si Charles Leclerc a brillamment remporté le Grand Prix d’Autriche ce dimanche, le week-end de course a été tristement entaché par des comportements racistes, homophobes et misogynes de la part de certains spectateurs. Max Verstappen (Red Bull) n'a pas manqué de réagir, alors que plusieurs de ses fans ont été impliqués dans ces événements.

Ce dimanche se déroulait le Grand Prix d’Autriche, onzième manche de la saison 2022 de Formule 1, disputée sur le Red Bull Ring de Spielberg. Alors que Max Verstappen (Red Bull) avait dominé la qualification sprint samedi, c’est Charles Leclerc qui a remporté la course de dimanche, devançant le champion du monde en titre et Lewis Hamilton (Mercedes). Si la course fut passionnante avec plusieurs rebondissements, le week-end autrichien ne s’est pas déroulé comme prévu dans les tribunes, de nombreux incidents ayant eu lieu.

Un week-end polémique

En effet, un certain nombre de spectateurs venus assister au Grand Prix ont été victimes de comportements racistes, homophobes ou misogynes de la part d’autres supporters. Des attitudes inacceptables qui ont d’ailleurs été condamnées par la Formule 1, qui a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux avant la course de dimanche pour monter au créneau : « Nous avons été informés de rapports selon lesquels certains fans auraient fait l’objet de commentaires totalement inacceptables lors de l’événement. Nous prenons cela très au sérieux et avons soulevé cette question avec le promoteur et la sécurité, avant de parler à ceux qui ont signalé ces incidents. Ce genre de comportement est inacceptable et ne sera pas toléré et tous les fans doivent être traités avec respect » .

Des comportements inappropriés

Les comportements déplacés de certains supporters se sont manifestés de différentes manières : une partie des fans de Max Verstappen avait par exemple applaudi le crash de Lewis Hamilton lors de la séance de qualifications de vendredi, tandis qu’un homme s’est filmé en train de brûler une casquette Mercedes, écurie du septuple champion du monde. Enfin, des femmes ont fait part de leur désarroi après avoir reçu plusieurs gestes et commentaires abusifs de certains hommes trop alcoolisés. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le clan Red Bull, à commencer par Verstappen.

Verstappen monte au créneau