Formule 1

F1 - GP d'Autriche : Après sa victoire, Leclerc lance un gros avertissement à Verstappen

Publié le 10 juillet 2022 à 19h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 10 juillet 2022 à 19h38

Après sa victoire lors du Grand Prix d’Autriche, Charles Leclerc n'a pas caché sa joie de remonter sur la plus haute marche du podium pour la première fois depuis trois mois et le GP d’Australie. Le pilote Ferrari reconnait toutefois avoir eu peur de devoir abandonner dans les derniers tours de course. Et désormais, le Monégasque se montre ambitieux, avec l'espoir de rattraper sur retard sur Max Verstappen au général.

Et de trois pour Charles Leclerc ! Après Bahreïn et l’Australie, le pilote Ferrari a remporté sa troisième victoire de la saison ce dimanche à l’occasion du Grand Prix d’Autriche. Un grand soulagement pour le Monégasque, qui n’était plus monté sur le podium depuis le Grand Prix de Miami le 8 mai dernier, et qui a glané sur le Red Bull Ring sa première course depuis le GP d’Australie, il y a trois mois.

Confirmation of the points scorers 👀#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/yAugxZ5eQu — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

Une course globalement maitrisée

Parti de la deuxième place sur la grille de départ, Charles Leclerc a rapidement mis la pression sur le leader Max Verstappen, qui avait toutes les peines du monde à contenir les attaques du Monégasque. Incapable de rivaliser face à la puissance du moteur Ferrari, le Néerlandais n’a rien pu faire pour empêcher l'ancien membre d'Alfa Romeo de remporter sa cinquième victoire en carrière en Formule 1. Si Leclerc a bénéficié tout au long de la course d’un meilleur rythme, ce dernier n’est pas passé loin de la catastrophe dans les derniers tours. En effet, un problème avec sa pédale d’accélérateur l’a empêché de négocier de manière optimale les virages. Heureusement pour lui, le pilote âgé de 24 ans est parvenu à maitriser cet ennui mécanique pour ne pas se faire subtiliser la première place sur le fil.

« J’ai réussi à tenir jusqu’à la fin »

« C’était une très bonne course, le rythme était là, en début de course on s’est bien battu avec Max et la fin de course était très difficile » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d’ajouter : « J’ai eu le problème avec l’accélérateur, il était bloqué à 20 ou 30 % dans les virages lents, donc c’était très piégeux, mais j’ai réussi à tenir jusqu’à la fin et je suis très heureux » . Un problème qui aurait pu causer un double abandon de la Scuderia , puisque Carlos Sainz a été contraint à l’abandon en raison d’une casse moteur. Un événement qui a forcément fait, un peu, paniquer Leclerc, puisqu’il a connu sa mésaventure de pédale au même moment : « C’était plus ou moins en même temps donc bien sûr, je l’avais en tête. Je savais que ce n’était pas un problème de moteur car c’était la pédale qui était bizarre. Mais heureusement, ça a tenu jusqu’à la fin de la course ».

« On doit tout donner jusqu’à la fin de la saison »