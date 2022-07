Formule 1

F1 - EL2 : Ferrari met la pression sur Red Bull avant le GP d’Autriche

9 juillet 2022

Maintenant que les places ont été attribuées pour le sprint de ce samedi, les pilotes de Formule 1 finissaient leur préparation lors de cette deuxième séance des essais libres en marge du Grand Prix d'Autriche. Dominateur depuis le début du week-end, Max Verstappen n’a pas été en mesure de rivaliser avec la vitesse des Ferrari pendant cette heure de roulage post qualifications. Les Alpine, quant à elles, ont su créer la surprise en se hissant dans le haut du tableau.

Après des qualifications perturbées par les crashs de Lewis Hamilton et George Russell, les pilotes de Formule 1 ont pris part à leur deuxième séance d’essais libres ce samedi. Dominant depuis le début du week-end, Max Verstappen a décroché la pole position pour le sprint et entendait bien rester en tête en marge du départ du Grand Prix d’Autriche ce dimanche. Du côté de Sergio Pérez, tout ne s’était pas vraiment bien passé après les qualifications. Le Mexicain, quatrième à l’issue de la Q3, a été relégué à la treizième place à cause d’une pénalité infligée par les commissaires puisqu’il a été rendu coupable d’avoir coupé le virage 8. De ce fait, le coéquipier de Max Verstappen espérait rattraper son retard ce samedi en commençant par de bons préparatifs lors de cette deuxième session des essais libres. Mais visiblement, les Red Bull ont été surclassées par les Ferrari avant le sprint.

Ferrari au top, c’est toujours compliqué pour Mercedes

En effet, Carlos Sainz Jr a signé le meilleur temps de cette deuxième session des essais libres. L’Espagnol devance de très peu son coéquipier Charles Leclerc, qui se place lui aussi avant le sprint. Vient ensuite Max Verstappen, qui n’a pas été en mesure de rivaliser avec les pilotes de Ferrari lors de cette heure de roulage post qualifications. La Scuderia fait donc le plein de confiance avant le sprint, où elle verra ses deux concurrents partir de la deuxième et troisième place derrière Max Verstappen. Du côté de Mercedes, les choses n’ont pas l’air de s’être arrangées après les deux crashs de Lewis Hamilton et George Russell. Le premier n’a affiché que le neuvième meilleur temps de cette séance d’essais libres après l’avoir entamé à seulement 14 minutes de la fin étant donné que sa monoplace n’était pas encore prête, tandis que l’autre pointe à la septième place. Sergio Pérez, lui, s’est fait surprendre par Alpine.

Alpine dans le top 5

En effet, le Mexicain - coéquipier de Max Verstappen - a vu Fernando Alonso et Esteban Ocon lui passer devant. Si les deux pilotes ont mis 25 minutes à sortir du paddock, cela ne les a pas empêché de se montrer très impressionnants pendant cette seconde session d’essais libres. Les Alpine se sont révélées plutôt rapides dès leurs premiers tours et n’ont pas ralenti la cadence au fur et à mesure que le temps avançait. L’écurie française confirme sa bonne forme avec une quatrième place pour Fernando Alonso et une cinquième position pour Esteban Ocon, devant Sergio Pérez et les Mercedes.

Le classement des EL2

1- Carlos Sainz Jr (Ferrari) : 1:08.610

2- Charles Leclerc (Ferrari) : +0.050

3- Max Verstappen (Red Bull) : +0.168

4- Fernando Alonso (Alpine) : +0.222

5- Esteban Ocon (Alpine) : +0.238

6- Sergio Pérez (Red Bull) : +0.569

7- George Russell (Mercedes) : +0.630

8- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +0.641

9- Lewis Hamilton (Mercedes) : +0.740

10- Lando Norris (McLaren) : +0.909

11- Lance Stroll (Aston Martin) : +0.915

12- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +0.969

13- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +0.992

14- Zhou Guanyu (Alfa Romeo) : +1.055

15- Mick Schumacher (Haas) : +1.090

16- Alexander Albon (Williams) : +1.130

17- Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.242

18- Kevin Magnussen (Haas) : +1.350

19- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +1.395

20- Nicholas Latifi (Williams) : +1.651