Formule 1

F1 - GP d’Autriche : Hamilton jette un froid après son «gros crash», Mercedes lui répond

Publié le 8 juillet 2022 à 22h35 par Hugo Chirossel

Après une séance de qualifications compliquée pour Mercedes, Lewis Hamilton est revenu sur son violent accident survenu en Q3 et qui l’obligera à partir de la dixième position pour le sprint de samedi. Le pilote s’est montré très déçu de lui-même, mais a reçu le soutien de Toto Wolff.

Journée compliquée pour Mercedes. George Russell et Lewis Hamilton ont tous les deux été victimes de grosses sorties de piste en Q3. En conséquence, le premier partira 5e samedi lors de la course sprint, alors que le second s’élancera de la 10e position. Un résultat forcément décevant sportivement, Hamilton s’est d’ailleurs montré très dur avec lui-même auprès des médias.

🗨️ "Je suis tellement désolé d'avoir endommagé la voiture" Grosse erreur de Lewis Hamilton en Q3, il termine dans les graviers 🫤Le replay 🔽 | #AustrianGP pic.twitter.com/F3z4nyTwsn — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 8, 2022

Hamilton va bien

Le Britannique a commencé par rassurer tout le monde à la suite de son accident. « C’était un gros crash, mais je vais bien », a-t-il déclaré. « Je suis finalement incroyablement déçu de moi-même et tellement désolé pour l’équipe qui a travaillé si dur pour assembler cette voiture et je n’aime jamais la ramener endommagée. Nous nous battions pour le top trois, je pense, et je n’ai pas de réponse à mon accident. J’ai perdu l’arrière dans le virage sept et c’est tout. Je ne sais pas pourquoi . »

« Je suis optimiste »

Hamilton a tout de même trouvé du positif dans tout cela, notamment au niveau de la performance de la voiture. « Je suis optimiste à coup sûr, je suis optimiste bien sûr de voir notre performance. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit aussi proche que ça aujourd’hui. C’est un énorme point positif pour l’équipe, mais je suis vraiment assez loin derrière, donc je ne sais pas ce qui est possible à partir de là. Nous avons une course sprint, alors j’espère pouvoir remonter un peu de terrain avant la course dimanche . »

Toto Wolff rassure ses pilotes

Toto Wolff a tenu à rassurer ses deux pilotes et à ne pas leur jeter la pierre. Pour lui, Russell et Hamilton doivent se réhabituer à avoir une voiture performante, après un début de saison difficile par rapport aux standards habituels de l’écurie. « Ces deux-là ne devraient jamais s’en vouloir à cause de cette situation. Nous leur avons donné une voiture qui n’était pas à la hauteur pendant 10 courses d’affilée et maintenant nous commençons à rouler devant, il peut arriver que vous perdiez la voiture. Je préfère avoir une voiture rapide et une qualification comme celle-ci plutôt que de ne pas avoir le rythme pour être dans les quatre premiers . »

« Les choses se mettent en place »