Formule 1

F1 - GP d’Autriche : De retour, Hamilton a un objectif fou

Publié le 8 juillet 2022 à 13h35 par Pierrick Levallet

Après un début de saison très délicat où il faisait face au marsouinage très important de sa voiture, Lewis Hamilton semble revenir peu à peu sur les devants de la scène. Après les évolutions récentes sur sa monoplace grâce travail accompli par Mercedes en interne, le Britannique estime que l’écurie peut enfin se battre pour des victoires cette saison.

En début de saison, certaines écuries comme Ferrari ont parfaitement tirer profit de la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur en 2022. Mais cela n’a pas du tout été le cas de Mercedes. Bien au contraire, l’écurie allemande a fait face à de nombreuses difficultés dans le développement de sa monoplace et cela se ressentait directement sur les résultats de ses pilotes, notamment Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a été contraint de composer avec un problème de marsouinage plutôt important. Le phénomène prenait une telle ampleur que le Britannique commençait à le sentir d’un point de vue physique. Pour remédier à ce problème, Mercedes a donc pu compter sur la FIA, qui est intervenue après le Grand Prix d’Azerbaïdjan afin de préserver l'intégrité des pilotes. Désormais, l’écurie allemande et Lewis Hamilton semblent être en bien meilleure posture. En effet, le Britannique est monté à deux reprises sur le podium lors des deux dernières courses. Les progrès sont plutôt encourageants du côté de Mercedes à un point que Lewis Hamilton estime son équipe désormais capable de se battre à nouveau pour des victoires à l’approche du Grand Prix d’Autriche qui aura lieu ce dimanche.

«Je crois sincèrement que nous pouvons remporter une victoire cette année»

« Il y a longtemps, en début d'année, je n'étais vraiment pas sûr que nous allions gagner dans cette voiture. Bien sûr, ce n'est pas ce que nous aimons penser, mais nous avions le sentiment d'avoir un chemin sacrément long à parcourir pour rattraper tout le monde, sachant les progrès réalisés par chacun. Mais assurément, c'est extrêmement encourageant. Pendant très longtemps, nous avons fait des changements sans voir l'effet attendu, sans voir d'amélioration sur la voiture. Il y a eu un bon pas en avant à Barcelone, mais nous avons ensuite connu plusieurs courses difficiles par la suite. Puis il y a eu cette dernière course - ces deux dernières courses - qui ont été relativement compétitives, et c'est vraiment encourageant : nous semblons aller dans la bonne direction, il semble vraiment y avoir du potentiel dans la voiture. En creusant un peu plus, avec encore un peu plus de travail, espérons pouvoir nous rapprocher de l'opportunité de gagner une course. Je crois sincèrement que nous pouvons remporter une victoire cette année » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Russell refuse de s’enflammer

Mais de son côté, George Russell refuse de s’enflammer après un Grand Prix de Grande-Bretagne plutôt satisfaisant pour Mercedes : « Je ne crois pas qu'il soit souhaitable que l'on s'enflamme. Je pense que Silverstone est un circuit très unique compte tenu de la vitesse avec laquelle on aborde tous ces virages. Nous avons clairement beaucoup d'appui et un bon potentiel sur une piste comme Silverstone. Nous sommes ici sur un circuit qui est plutôt à vitesse moyenne et non rapide. »

