Formule 1

F1 - Ferrari : Leclerc, Sainz Jr… C’est allé encore plus loin après le GP de Silverstone

Publié le 7 juillet 2022 à 8h35 par Thibault Morlain

Lors du dernier Grand Prix de Silverstone, c’est Carlos Sainz Jr qui a s’est imposé. Le pilote Ferrari a ainsi réussi à décrocher la première victoire de sa carrière. Cela aurait dû alors être la joie du côté de la Scuderia, mais cela n’était clairement pas le cas. En effet, c’était très tendu chez Ferrari, notamment autour de Charles Leclerc. Et de nouvelles révélations ont été apportées sur l’ambiance tendue au sein de l’écurie italienne.

Première pole position et première victoire en Grand Prix pour Carlos Sainz Jr. Du côté de Silverstone, le pilote Ferrari a connu un excellent week-end. Au terme d’une course folle et riche en rebondissements, l’Espagnol s’est ainsi imposé. Forcément, suite à cette victoire, Sainz Jr avait le sourire aux lèvres. « Je ne sais pas quoi dire, c'est incroyable. La première victoire, après 150 courses, avec Ferrari à Silverstone, je ne peux pas demander plus. C'est un jour très spécial, un jour que je n'oublierai jamais. C'est un week-end très spécial dans l'ensemble. Je remercie tout le monde pour le soutien », avait-il expliqué.

F1 : Ferrari prêt à sacrifier Leclerc pour le titre ? https://t.co/nBv6YLNqWH pic.twitter.com/HcjhrgXfVH — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

« Je suis très, très déçu »

Toutefois, cette victoire de Carlos Sainz Jr a rapidement été éclipsée par la polémique qui a éclaté chez Ferrari. En effet, la stratégie de course pour Charles Leclerc a fait énormément polémique. Le Monégasque n’avait d’ailleurs pas hésité à exprimer toute sa frustration. Leclerc avait ainsi lâché : « J’aurais pu m’arrêter, on pouvait mais moi on m’a demandé de rester en piste. Donc c’est ce que j’ai fait. Honnêtement, je suis très, très déçu. Surtout pour la 1ère partie de la course, j’ai l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps ».

« Il a été une fois de plus malchanceux »

Suite à ce coup de gueule de Charles Leclerc, Mattia Binotto avait tenu à répondre à son pilote. Le patron de Ferrari a ainsi confié : « Il a été une fois de plus malchanceux. Tout d’abord, je savais qu’il était déçu et frustré, ce qui est compréhensible car il menait clairement la course et il était à l’aise au moment où la voiture de sécurité est sortie. Et pour lui aujourd’hui, c’était une grande opportunité au championnat parce qu’il était en tête alors que Max avait des problèmes. Puis la voiture de sécurité est sortie, il a eu une fin de course difficile, et il était sans aucun doute déçu ».

Tensions chez Ferrari