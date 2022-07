Formule 1

F1 : Ferrari prêt à sacrifier Leclerc pour le titre ?

Publié le 6 juillet 2022 à 16h35 par Arthur Montagne

Très remonté après le Grand Prix de Silverstone pour lequel il était idéalement placé pour décrocher la victoire, Charles Leclerc semble de moins en moins souverain chez Ferrari alors que Carlos Sainz a remporté son premier GP. La suite de la saison s'annonce donc très animée pour la Scuderia.

Auteur d'un début de saison très convaincant, Charles Leclerc semblait être idéalement placé pour mener la vie dure à Max Verstappen. Cependant, le Monégasque commence à déchanter puisqu'il n'a pas plus gagné depuis le 3e rendez-vous de la saison et a vu Carlos Sainz se rapprocher à seulement 11 points au classement général. Il faut dire que l'Espagnol a décroché sa première victoire dimanche à Silverstone après un choix controversé de Ferrari qui a fait rentrer Carlos Sainz lorsque la voiture de sécurité est entrée en piste. Chaussé de gommes tendres et neuves, Sainz n'a alors fait qu'une bouchée de Leclerc, seulement quatrième à l'arrivée, ce qui la particulièrement agacé. « J’aurais pu m’arrêter, on pouvait mais moi on m’a demandé de rester en piste. Donc c’est ce que j’ai fait. Honnêtement, je suis très, très déçu. Surtout pour la 1ère partie de la course, j’ai l’impression d’avoir perdu beaucoup de temps (derrière Sainz), mais bon on va regarder ça avec le team en interne », lâchait-il au micro de Canal+ après la course. La situation se tend chez Ferrari.

Villeneuve fracasse Leclerc, pas encore numéro 1

En privilégiant Carlos Sainz, Ferrari semble indiquer qu'il n'y a pas de numéro 1, malgré le début de saison de Charles Leclerc. C'est ce qu'explique Jacques Villeneuve. « Leclerc a parlé comme s’il avait déjà été déclaré leader définitif, mais ce n’est pas le cas, même contractuellement. Il est trop tôt pour cela, Sainz a encore une chance. Eddie Irvine a donné trop de points à Michael Schumacher en 1999 et a fini par perdre le championnat en conséquence. Je pense donc que Ferrari ne sera pas très heureux du ton employé à la radio. Je comprends la colère de Leclerc après la course car c’était un autre exemple. Mais ce sur quoi il doit travailler, c’est sa communication avec l’équipe », assure le champion du monde 1997 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

F1 - GP de Silverstone : Leclerc et Verstappen menacés, une grosse surprise à prévoir ? https://t.co/pvedhvID6B pic.twitter.com/PAFgiCgUil — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

Ferrari va devoir trancher entre Leclerc et Sainz

Mais Ferrari va devoir faire un choix pour ne pas prendre le risque de tout perdre comme l'assure Jarno Trulli : « Le succès en Formule 1 est sacré, donc un premier pilote devra être trouvé dans les deux mois. Pourquoi auraient-ils dû ruiner sa course et le priver de sa première victoire ? Si Leclerc dominait, je répondrais différemment. Mais maintenant, ils ont presque les mêmes points, Sainz progresse, il était en pole, donc il était normal que la course soit exempte de hiérarchie ». Un avis partagé par un autre ancien pilote, Timo Glock « Ferrari doit se positionner différemment si elle veut avoir un sérieux mot à dire dans le titre », assure-t-il.

Ferrari doit se rattraper