Formule 1

F1 : Leclerc, Binotto… Ce qui s’est dit chez Ferrari après Silverstone

Publié le 4 juillet 2022 à 18h35 par Jules Kutos-Bertin

Encore une fois à Silverstone, Charles Leclerc a vécu un Grand Prix frustrant. Premier de la course à dix tours de la fin, le Monégasque n’a pu terminer que 4ème après l’arrivée de la voiture de sécurité, la faute à des pneus trop usés. Interpellé par Mattia Binotto dès l’arrivée, le pilote Ferrari est revenu sur les mots de son directeur.

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Charles Leclerc… Après un début de saison canon où il a pris la tête du championnat des pilotes, le Monégasque a vu Max Verstappen refaire son retard. Rattrapé par des problèmes mécaniques, Leclerc a enchaîné les désillusions. Et Silverstone n’a pas échappé à la règle… En tête de la course avant l’arrivée de la voiture de sécurité, Charles Leclerc n’a pas pu tenir son avance, la faute à des pneus trop usés, alors que Ferrari a changé ceux de Carlos Sainz Jr. Pour le 3ème du championnat, la pilule est dure à avaler.

Leclerc est dépité mais ne veut pas voler la vedette à Sainz

A la fin de la course, Leclerc a été interpellé dans la foulée par Mattia Binotto, le directeur de l’écurie. « Il voulait me remonter le moral », confie Charles Leclerc dans des propos relayés par Nextgen Auto . « Nous devrons examiner la situation dans son ensemble. De mon côté, je n’ai que mon point de vue pour ma course, et évidemment dans la voiture, parfois vous n’avez pas l’image complète. De mon côté, j’ai l’impression d’avoir perdu un peu trop de temps dans le premier relai, et surtout dans la première partie du deuxième relai. Mais ce n’est que mon point de vue et il pourrait changer une fois que j’aurai une vue d’ensemble ». Malgré sa frustrante 4ème place, Charles Leclerc n’a pas voulu éclipser la première victoire en Grand Prix de Carlos Sainz Jr, son coéquipier : « Je ne veux pas que l’attention soit portée sur ma course décevante, mais plutôt sur son incroyable victoire [de Carlos Sainz]. Évidemment, une première victoire en Formule 1 est toujours très spéciale. C’est génial pour l’équipe, c’est génial pour Carlos. Il n’a cessé de gagner en confiance au cours des dernières courses et aujourd’hui il l’a montré, alors évidemment je suis très heureux pour lui ».

« Pour lui aujourd’hui, c’était une grande opportunité au championnat »