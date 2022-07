Formule 1

F1 : Hamilton affiche une énorme déception après les qualifications à Silverstone

Publié le 2 juillet 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

En forme depuis le début du week-end, Lewis Hamilton s’attendait certainement à mieux pour les qualifications en marge du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le septuple champion du monde espérait finir à une bonne place pour avoir de réelles chances de réaliser une bonne course à domicile. Mais le Britannique n’a réalisé que le cinquième meilleur temps ce samedi, une déception pour lui.

Auteur d’un début de saison très compliqué à cause du marsouinage - après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation - Lewis Hamilton entend bien réaliser une grande course à domicile ce week-end. Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, le septuple champion du monde a visiblement sorti le grand jeu. Lors des essais libres, le Britannique a décroché la deuxième place à deux reprises. Mais Lewis Hamilton s’est ensuite fait devancer par les Red Bull, pilotées par Max Verstappen et Sergio Pérez, ainsi que par les Ferrari de Carlos Sainz Jr et de Charles Leclerc. Finalement, le pilote de 37 ans a dû se contenter de la cinquième place pendant les qualifications. Si cela s’avère être un résultat plutôt bon comparé aux courses précédentes - puisqu’il ne partira pas très loin derrière les écuries de pointe - Lewis Hamilton avoue qu’il espérait tout de même mieux, notamment pour le public à Silverstone.

F1 : Sainz Jr décroche la pole à Silverstone, une grosse surprise dans le top 10 https://t.co/p8Frpw6Q1i pic.twitter.com/w6RJJWYkNd — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

«Je voulais au moins la 2e place»

« Je suis un peu déçu pour le public. J’attaquais fort pour être en première ligne ou en pole position aujourd’hui, et je pense que nous aurions pu être dans le top 3. Je voulais au moins la 2e place. J'ai fini 5e, mais au moins j’ai ce public formidable, je vais donc continuer à attaquer fort » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . Par ailleurs, Lewis Hamilton ne sait pas vraiment s’il sera en mesure de se battre pour la victoire ce dimanche, au vu du rythme affiché par les Red Bull ce samedi.

« Je ne sais pas si nous pouvons nous battre pour la victoire »