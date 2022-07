Formule 1

F1 : Hamilton envoie un gros message après ses performances XXL à Silverstone

Publié le 1 juillet 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Ce vendredi, Lewis Hamilton a réalisé de bien meilleures performances lors des essais libres à Silverstone. Le Britannique a réalisé le deuxième meilleur temps des deux premières heures de roulage. Néanmoins, le septuple champion du monde préfère garder quelques réserves quant aux progrès effectués sur sa monoplace. De son côté, Mercedes se félicite pour son travail accompli pour revenir en haut du classement.

Depuis le début de saison, tout ne se passe pas vraiment comme prévu pour Lewis Hamilton. Après un titre qui lui a échappé de peu en 2021 face à Max Verstappen, le Britannique et Mercedes ont eu du mal à s’adapter à la nouvelle réglementation. En effet, le septuple champion du monde fait face à un problème de marsouinage, phénomène qui fait rebondir la voiture lorsqu’elle roule à haute vitesse en ligne droite. Mais l’écurie allemande semble être sur la bonne voie dans le développement de sa monoplace. Lors des deux premières séances d’essais libres ce vendredi, Lewis Hamilton a réalisé le deuxième meilleur temps à chaque fois. Le Britannique fait peu à peu son retour dans le haut de tableau, mais il préfère néanmoins garder quelques réserves quant aux progrès effectués sur sa voiture.

«C'est un petit pas en avant, il faut juste continuer à travailler»

« Je me sens plutôt bien. Elle rebondit encore pas mal, pas nécessairement en ligne droite, mais dans les virages, c'est assez dur. Pas physiquement dur, mais juste dans la voiture, pour les pneus et tout. Donc nous avons encore du travail à faire. Mais c'est un petit pas en avant. Il faut juste continuer à travailler , a-t-il confié dans des propos rapportés par Motorsport.com avant de poursuivre. L’amélioration n'a rien à voir avec le comportement, c'était de l'appui, et il est difficile de le ressentir parce que ce sont deux circuits très différents [Montréal et Silverstone], on passe d'un circuit [de virages] à faible vitesse à un circuit à moyenne et grande vitesse. Je n'ai pas pu sentir la voiture [au Canada], mais cette piste est beaucoup plus lisse, c'est bien mieux, plus comme Barcelone. [...] On se bat un peu avec la voiture. Notre rythme sur les longs relais n'est pas aussi bon que celui des autres, mais il n'est pas à des kilomètres. »

«Il semble que nous ayons fait un pas en avant, parce que nous ne sommes pas dans le haut du classement le vendredi habituellement»