Formule 1

F1 - EL2 : Hamilton toujours en forme, Sainz prend la tête à Silverstone

Publié le 1 juillet 2022 à 19h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 juillet 2022 à 20h04

Pour la dixième étape du championnat, la Formule 1 s’est déplacée à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Après une première séance d’essais libres plutôt concluante, Lewis Hamilton a de nouveau été plutôt satisfaisant pour cette deuxième heure de roulage. Mais le Britannique a dû laisser la tête à Ferrari et Carlos Sainz Jr.

Pour la dixième course de la saison, Lewis Hamilton roulera à domicile. En effet, la Formule 1 s’est rendue à Silverstone ce week-end pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et ce vendredi, Lewis Hamilton a parfaitement entamé sa préparation en marge de la course de ce dimanche. Lors de la première séance d’essais libres et malgré une piste humide à cause des conditions météorologiques, le septuple champion du monde - qui fait face à de nombreuses difficultés au volant de sa Mercedes depuis le début de la saison - a signé le deuxième meilleur temps derrière son ancien coéquipier Valtteri Bottas. Le Britannique a montré qu'il était en train de revenir peu à peu sur les devants de la scène lors de cette première heure de roulage alors que les Red Bull n’étaient pas de sortie. Cependant, Ferrari n'a visiblement rien à envier au septuple champion du monde.

F1 - EL1 : Hamilton démarre fort à Silverstone https://t.co/mPRvAf06Tn pic.twitter.com/rZbQmvSttu — le10sport (@le10sport) July 1, 2022

Quatre équipes dans le top 4

En effet, c’est Carlos Sainz Jr qui a signé le meilleur temps lors de cette deuxième séance des essais libres avec un tour réalisé en 1:28.942. L’Espagnol est suivi de près par Lewis Hamilton, une nouvelle fois deuxième et qui confirme sa forme à Silverstone. Les problèmes de marsouinage semblent avoir été résolus du côté de Mercedes, ce qui permet au septuple champion du monde d’être nettement plus performant. Derrière le Britannique, on peut retrouver son compatriote Lando Norris et le champion du monde en titre Max Verstappen. Le Néerlandais avait visiblement quelques problèmes mécaniques avec sa monoplace et n'a donc pas pu faire autant de tours que prévu. Un peu plus loin, on peut retrouver Charles Leclerc - qui a réalisé le cinquième meilleur temps - et Fernando Alonso, qui a dû faire face au marsouinage probablement à cause de ses réglages. Il faut aller jusqu’à la septième et huitième place pour retrouver Red Bull et Mercedes avec Sergio Pérez et George Russell. Le coéquipier de Lewis Hamilton se plaignait d’un manque de grip et de l’impossibilité d’attaquer lors de son long relais de fin de séance. Daniel Ricciardo et Lance Stroll viennent compléter le top 10. Valtteri Bottas, premier lors de la première séance d’essais libres, ne pointe qu’à la 11e place. De son côté, Pierre Gasly n’a pas vraiment été à son avantage pendant cette deuxième heure de roulage. Le Français n’a réalisé que le 18e meilleur tour, juste devant Mick Schumacher et Nicholas Latifi. Esteban Ocon, lui, s’est placé en treizième position, à quelques centièmes de Sebastian Vettel. Avec Ferrari, Mercedes, McLaren et Red Bull, quatre équipes figurent dans le top 4 après cette deuxième heure de roulage. Une potentielle course à quatre pourrait donc avoir lieu ce dimanche. Il faudra néanmoins faire attention à Ferrari et Red Bull, qui sont habitués à hausser le rythme le samedi. Néanmoins, l'équipe de Mercedes s'estime plutôt satisfaite de la vitesse déployée ce vendredi, assez proche de celle de la Scuderia . Le rythme de McLaren est également plutôt encourageant. À voir ce qu'il se passera par la suite.

Les résultats des essais libres 2 :

1- Carlos Sainz Jr (Ferrari) : 1:28.942

2- Lewis Hamilton (Mercedes) : +0.163

3- Lando Norris (McLaren) : +0.176

4- Max Verstappen (Red Bull) : +0.207

5- Charles Leclerc (Ferrari) : +0.462

6- Fernando Alonso (Alpine) : +0.753

7- Sergio Pérez (Red Bull) : +0.811

8- George Russell (Mercedes) : +0.857

9- Daniel Ricciardo (McLaren) : +0.960

10- Lance Stroll (Aston Martin) : +1.000

11- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +1.058

12- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +1.115

13- Esteban Ocon (Alpine) : +1.296

14- Alexander Albon (Williams) : +1.321

15- Zhou Guanyu (Alfa Romeo) : +1.329

16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +1.396

17- Kevin Magnussen (Haas) : +1.538

18- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +1.568

19- Mick Schumacher (Haas) : +1.667

20- Nicholas Latifi (Williams) : +2.384