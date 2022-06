Formule 1

Silverstone : Après la polémique Hamilton, nouvelle affaire de racisme pour la F1

Un an après l’accident du Grand Prix de Silverstone avec Max Verstappen, Lewis Hamilton est tombé sur une déclaration raciste de Nelson Piquet, ancien pilote de Formule 1 mais aussi beau-père du champion du monde en titre. Alors que les soutiens se multiplient pour le pilote anglais, RedBull a, dans le même temps, officialisé la résiliation du contrat de Juri Vips suite à l’utilisation d’un terme raciste.

La Formule 1 vit une sale période. A quelques jours du Grand Prix de Silverstone, théâtre d’une incroyable bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen l’an dernier, c’est une affaire de racisme qui fait parler d’elle. Une année après la course et l’accident impressionnant entre les deux leaders du championnat, Hamilton a eu le malheur de tomber sur une déclaration de Nelson Piquet, ancien pilote de F1 mais aussi beau-père de Max Verstappen. « Le petit nègre (Lewis Hamilton) a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage. Il l'a fait comme un salaud. Il a de la chance, seul l'autre (Verstappen) a été foutu », aurait-il lâché. Figure de la lutte contre le racisme, le pilote de l’écurie Mercedes n’a pas perdu de temps pour réagir.

Lewis Hamilton monte au créneau, Mercedes l’imite

« C'est plus qu'une question de langage. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas leur place dans notre sport. J'ai été entouré de ces attitudes et ciblé toute ma vie. J'ai eu tout le temps d'apprendre. Le temps est venu d'agir », a lancé Lewis Hamilton sur son compte Twitter . Des propos qui ont fait écho dans le monde de la Formule 1. « Nous condamnons dans les termes les plus forts toute utilisation de langage raciste ou discriminatoire de quelque nature que ce soit. Lewis a été le fer de lance des efforts de notre sport pour combattre le racisme, et il est un véritable champion de la diversité sur et en dehors de la piste. Ensemble, nous partageons la vision d'un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l'importance fondamentale de continuer à se battre pour un avenir meilleur », a publié Mercedes dans la foulée.

La réaction de Verstappen est attendue

Pour Max Verstappen, la situation est plus gênante qu’autre chose. En couple avec Kelly Piquet, la fille de Nelson Piquet, le pilote néerlandais va forcément devoir s’expliquer auprès de Lewis Hamilton. Même si les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis dans la vie de tous les jours, le champion du monde en titre lui apportera forcément son soutien. En attendant la réaction de Verstappen, l’écurie RedBull n’a pas bronché. Ce qui fait peut-être écho à la nouvelle affaire de racisme qui frappe l’équipe autrichienne…

RedBull a résilié le contrat de Juri Vips