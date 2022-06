Formule 1

F1 : Red Bull relance une polémique et allume Mercedes

Publié le 23 juin 2022 à 9h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que le Grand Prix du Canada s’est déroulé presque normalement pour Lewis Hamilton et Mercedes, Red Bull a relancé la polémique du marsouinage. Helmut Marko a invité l’écurie allemande à régler seule ses problèmes sans impliquer le reste des équipes.

Que ce soit sûr ou en dehors des pistes, la saison prend une tournure très compliquée pour Mercedes. Même au classement des écuries, la formation allemande paraît larguée par rapport à son standing habituel. Avec les nouveaux règlements instaurés en Formule 1, la donne a totalement changé, même si George Russell réalise des débuts plus qu’intéressants. De son côté, Lewis Hamilton est à des années lumières de ses espérances. Après avoir manqué son huitième titre de champion du monde d’un cheveu, le pilote anglais vit une saison très compliquée, il aura dû attendre le Grand Prix du Canada pour obtenir son… deuxième podium ! Des chiffres effrayants pour Hamilton. Autre conséquence des nouveaux règlements, la fameuse polémique du « marsouinage ». A Bakou particulièrement, Lewis Hamilton est sorti de sa course avec un dos très douloureux. « Nous avons eu tellement de rebonds à la fin de la ligne droite vendredi que je n’ai pas pu terminer mon long relais. Mon dos était en vrac. Que Dieu remercie Angela (sa physio). Elle me traite tous les soirs et j’ai aussi de l’acupuncture. Je me suis réveillé avec pas mal de douleur samedi. Maintenant, nous n’avons plus aussi mal à la fin de la ligne droite mais ça reste terrible », confiait-il à l’issue d’un Grand Prix épuisant dans des propos relayés par Nextgen Auto .

Merci Montréal 🇨🇦 pic.twitter.com/vQDcwlWnOz — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 21, 2022

« Cette équipe devrait juste régler ses propres problèmes »