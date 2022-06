Formule 1

F1 : Ferrari fait une annonce pour Leclerc, Verstappen peut trembler

Publié le 22 juin 2022 à 20h35 par Baptiste Lefilliatre

Après que Ferrari a équipé sa monoplace d’un nouveau moteur, Charles Leclerc va pouvoir attaquer et se montrer agressif lors des prochains Grand Prix, selon le patron de la Scuderia Mattia Binotto, qui se veut ambitieux pour la suite de la saison. Red Bull est prévenu.

Alors que la saison 2022 de Charles Leclerc avait démarré en trombe avec deux victoires lors des trois premières courses (à Bahreïn puis en Australie), le pilote Ferrari a ensuite connu plusieurs coups d’arrêts successifs. A Barcelone, alors qu’il faisait tranquillement la course en tête lors du Grand Prix d’Espagne, le Monégasque a dû abandonner en raison d’une casse moteur. Mais les ennuis ne se sont pas arrêtés là : à Monaco, pour son Grand Prix à domicile, une mauvaise stratégie orchestrée par son équipe a fait chuter Leclerc de la première à la quatrième place du classement, alors que la victoire lui semblait promise, lui qui n’avait jamais réussi à franchir le drapeau à damier sur ses terres auparavant. Deux semaines plus tard, au 21ème tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan, celui qui porte le numéro 16 a dû mettre fin prématurément à sa course en raison à nouveau d’un problème de fiabilité sur son moteur. A chaque fois, son rival pour le titre mondial Max Verstappen en a profité pour creuser l’écart au Championnat du Monde, et compte aujourd'hui 49 points d'avance sur Leclerc. Pour ne rien arranger à sa malchance, l'ancien membre d'Alfa Romeo a dû utiliser un nouveau moteur, soit un de plus que le quota autorisé, pour le Grand Prix du Canada, ce qui l’a fait partir en fond de grille sur le circuit Gilles-Villeneuve. Malgré cela, le filleul du regretté Jules Bianchi a réussi une impressionnante remontée pour terminer l’épreuve en cinquième position, et ainsi limiter la casse vis-à-vis de Verstappen. Si son pilote a connu beaucoup de problèmes récemment, le patron de Ferrari l’assure : les galères, c’est terminé pour Leclerc.

F1 : Hamilton est favorisé par la FIA, la terrible accusation https://t.co/BN2SBSYxdS pic.twitter.com/Tcx9QaT8Oo — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

« Il pourra attaquer »