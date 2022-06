Formule 1

F1 - GP du Canada : Catastrophe pour Fernando Alonso

Publié le 20 juin 2022 à 9h35 par Arthur Montagne

Classé septième à l'arrivée de Grand Prix du Canada, ce qui était déjà une déception pour lui, Fernando Alonso a finalement écopé d'une pénalité de 5 secondes à l'issue de la course pour avoir zigzagué devant Valtteri Bottas afin de protéger sa position lors de l'avant dernier tour. Parti deuxième après une magnifique séance de qualifications, l'Espagnol prend donc officiellement la neuvième place...

De retour aux affaires, Fernando Alonso a réalisé un week-end exceptionnel à Montréal. Très rapide lors des séances d'essais libres, le pilote Alpine a confirmé son excellent rythme en décrochant la deuxième place lors des qualifications. C'est la première fois depuis 2012 que le double champion du monde s'élançait depuis la première ligne. La dernière fois, c'était lors du GP d'Allemagne, il y a quasiment 10 ans. Fernando Alonso était alors parti en pole position et avait remporté la course. L'issue du week-end a été très différente pour l'Espagnol qui avait pourtant promis d'attaquer Max Verstappen au premier virage : « C’est génial, c’était un week-end incroyable jusqu’ici pour nous, nous avons été compétitifs durant les essais libres, ce qui n’est pas toujours le cas pour nous le vendredi ! En conditions de pluie aujourd’hui, la voiture était incroyable, j’étais très à l’aise au volant et les fans m’ont poussé à donner ce petit plus supplémentaire. On verra demain pour la course, j’attaquerai Max au premier virage ! » Finalement, la Red Bull du Champion du monde a pris le meilleur départ, mais Fernando Alonso réussissait à conserver sa deuxième place devant Carlos Sainz pendant quelques tours. Bien plus véloce que l'Alpine, la Ferrari a finalement pris le meilleur assez rapidement, mais le double champion du monde restait dans le rythme des deux pilotes de tête tout en prenant de l'avance sur Lewis Hamilton.

🚨 UPDATE 🚨Fernando Alonso receives a 5-second time penalty for his defending against Valtteri Bottas, and drops to P9Bottas moves up to P7, Zhou P8#CanadianGP #F1 https://t.co/UTPXHFW5Ho — Formula 1 (@F1) June 19, 2022

Alonso écope d'une pénalité