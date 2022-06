Formule 1

F1 - GP du Canada : Le triomphe de Max Verstappen

Publié le 19 juin 2022 à 22h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 19 juin 2022 à 22h51

Auteur d'une course parfaitement maitrisée, au cours de laquelle il n'a jamais vraiment été inquiété, Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix du Canada ce dimanche soir sur le circuit Gilles-Villeneuve, devant Carlos Sainz Jr (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes). Charles Leclerc (Ferrari) termine lui à la cinquième place après une folle remontée.

Hier, à l'issue de la séance de qualifications du Grand Prix du Canada, Fernando Alonso (Alpine), deuxième sur la grille de départ, avait promis qu'il ferait tout son possible pour attaquer Max Verstappen dès le premier virage. Il n'en aura finalement rien été. Auteur d'un meilleur départ que le vétéran espagnol (40 ans), le champion du monde en titre a parfaitement géré l'extinction des feux, restant en tête à l'issue du premier tour de course. Un scénario bien différent de celui qu'à connu son coéquipier Sergio Perez. Le Mexicain a été contraint à l'abandon après seulement neuf petits tours, en raison d'un problème de boite de vitesse, qui pourrait être dû à son accident d'hier en qualifications. Alors que les tours s'enchainaient sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, Charles Leclerc, parti de la dix-neuvième place en raison de pénalités pour des changements de pièces sur son moteur, a su utiliser toute la puissance de sa Ferrari pour remonter le peloton, avant de buter pendant longtemps sur l'Alpine d'Esteban Ocon, qui faisait preuve d'une vitesse de pointe très compétitive en ligne droite.

Verstappen s'envole au championnat

Alors que Max Verstappen semblait se diriger sans encombre vers une nouvelle victoire, le Grand Prix nous offrait un nouveau rebondissement à vingt tours de l'arrivée. Passé par les stands pour chausser de nouvelles gommes, Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) n'a pas maitrisé son retour sur la piste, et a terminé sa course l'aileron embouti dans le muret de pneus. Le japonais provoque à ce moment là la sortie de la voiture de sécurité, ce qui permet à Carlos Sainz Jr (Ferrari), alors dauphin, de lui aussi enfiler des pneus neufs pour tenter d'arracher la victoire à Verstappen. Pendant une quinzaine de tours donc, l'Espagnol s'est blotti dans l'aileron arrière du néerlandais, sans toutefois parvenir à le dépasser, la puissance du moteur Red Bull étant bien supérieure à celle de l'unité Ferrari. C'est donc Max Verstappen qui a franchi le drapeau à damier en première position, juste devant le numéro 55 de Carlos Sainz Jr et Lewis Hamilton (Mercedes), tout heureux de décrocher un nouveau podium, lui qui connait toutes les peines du monde à être performant cette saison. Charles Leclerc a lui terminé sa superbe remontée à la cinquième place, juste devant le premier français du jour, Esteban Ocon (6e), qui finit devant son coéquipier Fernando Alonso (7e). L'autre français, Pierre Gasly, n'a pas pu faire mieux qu'une 14ème place à bord de son Alpha Tauri. Cette sixième victoire de la saison permet à Max Verstappen de s'envoler au Championnat du monde des pilotes (175 points), avec 46 unités d'avance sur son coéquipier Sergio Perez (129) et 49 points de plus que Charles Leclerc (126). Prochain rendez-vous dans deux semaines, sur le circuit de Silverstone pour le GP de Grande-Bretagne.



CLASSEMENT COMPLET

1er Max Verstappen (Red Bull)

2e Carlos Sainz (Ferrari)

3e Lewis Hamilton (Mercedes)

4e George Russell (Mercedes)

5e Charles Leclerc (Ferrari)

6e Esteban Ocon (Alpine)

7e Fernando Alonso (Alpine)

8e Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9e Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10e Lance Stroll (Aston Martin)

11e Daniel Ricciardo (McLaren)

12e Sebastian Vettel (Aston Martin)

13e Alex Albon (Williams)

14e Pierre Gasly (Alpha Tauri)

15e Lando Norris (McLaren)

16e Nicholas Latifi (Williams)

17e Kevin Magnussen (Haas)



ABANDONS

Sergio Perez (Red Bull) / Problème de boîte de vitesses – Tour 9

Mick Schumacher (Haas) / Problème électronique – Tour 19

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) / Sortie de piste – Tour 49