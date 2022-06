Formule 1

F1 - GP du Canada : Alonso va attaquer, Verstappen peut trembler

Publié le 19 juin 2022 à 14h35 par Arthur Montagne

Deuxième sur la grille de départ, Fernando Alonso ne compte pas faire de la figuration lors du Grand Prix du Canada ce dimanche. Le pilote Alpine est très ambitieux et compte bien mettre la pression très rapidement sur Max Verstappen auteur de la pole position. Habitué à prendre d'excellents départs, l'Espagnol compte en profiter pour virer en tête au premier virage. Verstappen est prévenu.

Cela faisait quasiment 10 ans que Fernando Alonso attendait cela. En effet, depuis le Grand Prix d'Allemagne 2012, l'Espagnol ne s'était plus hissé en première ligne. Une longue série qui a pris fin samedi soir. Lors des qualifications à Montréal, le pilote Alpine a fait le show empilant dans un premier temps le meilleur secteur sur une piste détrempée. Finalement, la météo s'est améliorée et la trajectoire s'est asséchée en Q3 ce qui aurait pu handicaper Fernando Alonso dont l'Alpine ne peut pas rivaliser avec la Ferrari et les Red Bull à la régulière. Mais c'était sans compter sur le talent du double Champion du monde qui a finalement sorti un tour mémorable pour décrocher la deuxième place derrière l'intouchable Max Verstappen. Par conséquent, l'ancien pilote McLaren peut nourrir de belles ambitions pour la course ce dimanche et rêver à un deuxième podium depuis son retour en F1. Charles Leclerc et Sergio Pérez sont loin sur la grille ce qui offre évidemment une belle opportunité d'obtenir un gros résultat. Et Fernando Alonso compte bien en profiter.

Now that's an exciting grid order for Sunday 🤤#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/D70cm9LENg — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

«J’attaquerai Max au premier virage»