Formule 1

F1 - GP du Canada : Alonso surprend tout le monde, mais Verstappen décroche la pole position

Publié le 18 juin 2022 à 23h35 par Thibault Morlain mis à jour le 18 juin 2022 à 23h50

Après les trois séances d’essais libres sur le circuit Gilles Villeneuve, les pilotes de Formule 1 se sont expliqués lors des qualifications du Grand Prix du Canada afin d’établir la grille de départ. S’il était acté que Charles Leclerc partirait dernier, il restait le reste du classement à établir. Voilà donc le résumé de ces qualifications.

Ce week-end, c’est donc au Canada que la Formule 1 se trouve pour le Grand Prix sur le circuit Gilles Villeneuve. Après deux ans d’absence, les pilotes retrouvent Montréal. En 2019, c’était Lewis Hamilton qui s’était imposé. Place maintenant à l’édition 2022 et pour les différents pilotes, l’expérience canadienne n’a pas été simple cette année. En effet, les conditions météorologiques ne sont pas au rendez-vous et la pluie perturbe les tours de piste. D’ailleurs, Fernando Alonso a su être le plus habile sous la pluie en réalisant le meilleur temps lors de la 3ème séances d’essais libres. Le pilote Alpine devait maintenant confirmer lors des qualifications pour tenter d’aller décrocher une pole position pour ce dimanche lors du Grand Prix du Canada. Et avant même ces qualifications, il était connu que Charles Leclerc partirait en fond de grille. Après avoir écopé de 10 places de pénalité, le pilote Ferrari a encore changé des pièces sur sa monoplace. Sanctionné, il partira de la dernière ligne.

Q1 : Verstappen et Fernando Alonso dominent, c’est fini pour Gasly

Sous la pluie du Canada, les pilotes évoluaient donc dans des conditions météorologiques compliquées pour cette séance de qualifications. Cela n’a toutefois pas empêché Max Verstappen d’être le plus rapide devant Fernando Alonso qui a confirmé ce qu’il avait pu montrer il y a quelques heures. Se classant de la 16ème à la 20ème place, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Nicholas Latifi et Yuki Tsunoda, lui aussi assuré de partir en fond de grille, sont donc éliminés dès la Q1.

Q2 : Verstappen toujours en tête

Pour cette Q2, la pluie s’était quelque peu estompée sur la piste du circuit Gilles Villeneuve. Malgré tout, ces conditions auront eu raison de Sergio Perez, parti à la faute. En revanche, cette amélioration climatique a profité à Max Verstappen qui a réalisé le meilleur temps, encore devant Fernando Alonso, en grande forme au volant de son Alpine. De la 11ème à 15ème, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Sergio Perez, Lando Norris et Charles Leclerc n’accèderont pas à la Q3. Le pilote Ferrari n’a d’ailleurs pas participé à cette deuxième séance de qualifications.

🚩 RED FLAG 🚩Perez also slides off on the Intermediates, and can't get it out of the wall#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/bepojkmkOt — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Q3 : Verstappen était le plus rapide ce samedi

Qui décrochera la pole position pour ce Grand Prix du Canada ? Tel était l’enjeu de cette Q3. Le duel Verstappen-Alonso était donc très attendu. Et encore une fois, c’est le pilote Red Bull qui a été le meilleur. Au volant de son Alpine, l’Espagnol s’est classé deuxième, encore une fois, et partira donc de la première ligne ce dimanche. Une position à laquelle on ne s’attendait pas. Le podium est complété par Carlos Sainz Jr.

Le résultats des qualifications du Grand Prix du Canada

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Fernando Alonso (Alpine)

3- Carlos Sainz Jr (Ferrari)

4- Lewis Hamilton (Mercedes)

5- Kevin Magnussen (Haas)

6- Mick Schumacher (Haas)

7- Esteban Ocon (Alpine)

8- George Russell (Mercedes)

9- Daniel Ricciardo (McLaren)

10- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

11- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Sergio Perez (Red Bull)

14- Lando Norris (McLaren)

15- Charles Leclerc (Ferrari), mais le Monégasque partira en fond de grille

16- Pierre Gasly (AlphaTauri)

17- Sebastian Vettel (Aston Martin)

18- Lance Stroll (Aston Martin)

19- Nicholas Latifi (Williams)

20- Yuki Tsunoda (AlphaTauri), le Japonais était déjà assuré de partir en fond de grille