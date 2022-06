Formule 1

F1 : Le patron d’AlphaTauri vend la mèche pour l’avenir de Pierre Gasly

Publié le 18 juin 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Suite à la dernière prolongation de Sergio Perez avec Red Bull jusqu’en 2024, il est donc désormais acté que l’avenir de Pierre Gasly ne s’écrire pas aux côtés de Max Verstappen. Alors que le Français rêvait d’avoir une seconde chance chez Red Bull, cela ne sera pas le cas. L’avenir de Gasly s’est alors retrouvé au centre des rumeurs. Mais une réponse vient de tomber pour 2023.

Quelques semaines après la prolongation de Max Verstappen, Red Bull a réglé la question du coéquipier du Néerlandais. Si Sergio Perez occupe actuellement le deuxième baquet au sein de l’écurie, il était question d’un possible retour de Pierre Gasly, qui réalise de très bonnes choses avec AlphaTauri, lui qui est sous contrat avec Red Bull. Ainsi, il était question d’une deuxième chance pour le Français, mais cela ne sera pas le cas. En effet, l’écurie autrichienne a donc tranché en faveur du Mexicain, récent vainqueur du Grand Prix de Monaco. Sergio Pérez a ainsi signé une prolongation de contrat, étant désormais lié jusqu’en 2024. De quoi sceller par la même occasion l’avenir de Pierre Gasly. Il ne reviendra pas en tant que coéquipier de Max Verstappen. Mais à 26 ans, le pilote tricolore est ambitieux et souhaite voir plus haut qu’AlphaTauri. Ainsi, il a été question d’un possible départ de Gasly pour la saison prochaine. Certaines rumeurs l’ont alors envoyé chez McLaren à la place de Daniel Ricciardo ou même chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton. « Je ne sais pas si on peut appeler ça une position favorable. Mais pour le moment, c'est sûr, au-delà de 2023, j'envisage toutes les options, car je n'ai rien après ça. Donc pour l'instant, c'est « nous verrons ». Ce sont des choses dont nous devons discuter avec Helmut Marko », expliquait récemment Pierre Gasly à propos de son avenir.

« C’est confirmé à 100% »