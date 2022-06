Formule 1

F1 : Le gros coup de gueule de Pierre Gasly

Publié le 13 juin 2022 à 11h35 par La rédaction

Malgré un excellent week-end conclu par une cinquième place lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Pierre Gasly a tenu à pousser un coup de gueule après la course. Le pilote Alpha Tauri a fait part de son mécontentement quant aux vibrations et rebondissements des Formule 1 version 2022.

Et si la saison de Pierre Gasly était enfin lancée ? En grande difficulté depuis le début de saison, le pilote Alpha Tauri a réalisé un week-end très solide au cours du Grand Prix d’Azerbaïdjan, qu’il a conclu à la cinquième place, son meilleur classement cette année. Cependant, ce premier top 5 de la saison n’a pas été facile à aller chercher pour le français, qui a dû faire face à un problème de taille qui perdure depuis les essais hivernaux : le marsouinage. En raison de la nouvelle réglementation en Formule 1, les monoplaces rebondissent sur elles-mêmes et le plancher tape régulièrement la piste, ce qui fait subir d’importantes secousses et vibrations aux pilotes lorsqu’ils accélèrent en ligne droite. Si le paddock espérait régler le phénomène suffisamment tôt dans la saison, celui-ci continue de contrarier la conduite des pilotes qui, après huit Grands Prix déjà disputés cette saison, commencent à en ressentir les effets sur leur santé. Une situation qui déplait fortement à Gasly, qui n’a pas hésité à exprimer tous ses maux à l’issue de la course d’hier.

« Je compromets ma santé pour la performance »