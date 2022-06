Formule 1

F1 : Perez sans rancune envers Red Bull et Verstappen

Publié le 13 juin 2022 à 10h35 par La rédaction

Deuxième du Grand Prix d’Azerbaïdjan disputé ce dimanche, Sergio Perez (Red Bull) n’a pas caché sa satisfaction quant à sa belle performance dans les rues de Bakou. Leader dans les premiers tours, le mexicain reconnait comprendre la décision de son équipe de laisser passer son coéquipier Max Verstappen en tête.

C’est une journée parfaite qu’a connu Red Bull lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, ce dimanche. L’écurie autrichienne a tout simplement réussi le doublé, puisque c’est Max Verstappen qui s’est imposé devant Sergio Perez. En plaçant ses voitures sur les deux plus hautes marches du podium, le Taureau Rouge réalise une excellente opération : Verstappen creuse l’écart en tête du championnat du Monde des pilotes avec 150 points, soit 21 unités de plus que… Perez, qui grimpe à la deuxième place avec 129 points, profitant de l’abandon de Charles Leclerc en raison d’un problème moteur. Le mexicain est justement passé par toutes les émotions pendant la course. Parti de la deuxième position sur la grille de départ, « Checo » a jailli à l’extinction des feux pour doubler le poleman Leclerc au premier virage. Bénficiant du rythme infernal de sa Red Bull, le pilote de 32 ans a fait la course en tête jusqu’au quinzième tour, lorsqu’il a vu son champion du monde de coéquipier le dépasser. Un changement de position facilité par l’équipe dirigée par Christian Horner, qui a demandé à Perez de ne pas se battre contre Verstappen, qui disposait d’un bien meilleur rythme dans les rues de Bakou grâce à des gommes plus neuves. Une consigne comme on a l’habitude d’entendre en Formule 1, mais qui n’a pas particulièrement dérangé le dernier vainqueur du Grand Prix de Monaco, qui comprend parfaitement la décision de son équipe de ne pas laisser les deux pilotes en découdre.

F1 - GP d’Azerbaïdjan : Après l'abandon de Leclerc, Verstappen savoure sa victoire https://t.co/bvTiaxxR2c pic.twitter.com/FrtDzuWbEN — le10sport (@le10sport) June 12, 2022

« L’équipe a pris la bonne décision »