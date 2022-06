Formule 1

F1 - GP d’Azerbaïdjan (vidéo) : Catastrophe pour Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz s’expliquent

Publié le 12 juin 2022 à 14h35 par Bernard Colas mis à jour le 12 juin 2022 à 14h55

Terrible désillusion pour Ferrari ce dimanche à Bakou. Alors que l’écurie italienne est à la lutte avec Red Bull cette saison, Carlos Sainz puis Charles Leclerc ont été contraints d’abandonner. Un gros coup dur pour les deux pilotes, qui n’ont pas caché leur déception au moment de s’expliquer sur leur sortie prématurée du GP d’Azerbaïdjan.

Parti en pole position ce dimanche au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc espérait briller à Bakou après avoir connu une grosse désillusion à Monaco en raison d’une erreur stratégique de son équipe. Mais le pilote de 24 ans a vécu une nouvelle course cauchemardesque lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Victime de son moteur, Charles Leclerc a été contraint d’abandonner au 20e tour alors qu’il était parvenu à retrouver la tête de la course devant Max Verstappen et Sergio Perez. Pour Ferrari, c’est la douche froide puisque Carlos Sainz a lui aussi renoncé, dès le 9e tour, en raison d’un problème hydraulique. C’est peut-être le tournant de la saison qui a eu lieu en Azerbaïdjan, alors que Charles Leclerc voulait rattraper son retour au classement général tandis que Ferrari est à la lutte avec Red Bull chez les constructeurs. Forcément, les deux pilotes étaient abattus au moment de revenir sur leurs galères du jour.

C'est déjà terminé pour Sainz ❌#AzerbaijanGP🇦🇿 | ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/KUwkQVYa3Z — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 12, 2022

« Les mots sont difficiles à trouver, ça fait mal »

Interrogé par Canal + durant la course, Charles Leclerc n’a pas pu cacher son énorme déception, lui qui connaît à Bakou un nouveau coup dur l’éloignant du titre, après le problème moteur à Barcelone et l'erreur stratégique à Monaco. « Les mots sont difficiles à trouver, ça fait mal, ça fait trois week-ends de suite. Ça fait mal, ouais. Je n’en sais rien, j’ai perdu la puissance, je ne sais pas ce qui s’est passé. Je suis juste allé voir les mécanos, je n'ai encore parlé à personne. Comment se relever de ça ? En gagnant la prochaine. La mentalité restera la même. À partir de demain je vais essayer d'effacer tout ce qui s'est passé, la motivation est toujours là mais là ça fait mal », a expliqué le Monégasque.

Au tour de Charles Leclerc d'abandonner alors qu'il était en tête du Grand Prix ! Dimanche catastrophique pour Ferrari ❌❌#AzerbaijanGP🇦🇿 | ▶️ https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/F3CXlddrHF — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 12, 2022