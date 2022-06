Formule 1

F1/GP de Bakou : Derrière Leclerc, Sergio Pérez et Max Verstappen sont déçus

Publié le 11 juin 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Au terme des qualifications pour le Grand Prix de Bakou, c’est donc Charles Leclerc qui s’élancera en pole position ce dimanche. Mais derrière lui, il aura les deux Red Bull. Sergio Pérez a réussi à se classer 2ème, tandis que Max Verstappen a fini 3ème. Les deux pilotes sont donc en embuscade, mais du côté du Mexicain ou du Néerlandais, on n’était pas satisfait des résultats pour ces qualifications en Azerbaïdjan.

On connait donc désormais la grille de départ pour ce Grand Prix de Bakou qui se déroulera ce dimanche. Ainsi, au terme des trois séances de qualifications en Azerbaïdjan, c’est Charles Leclerc qui aura été le plus rapide au volant de sa Ferrari. Le Monégasque s’offre ainsi une nouvelle pole position, devançant les deux Red Bull. Sergio Pérez s’est classé 2ème, tandis que Max Verstappen s’élancera lui de la deuxième ligne, à la 3ème place. Il va donc falloir remonter pour le Mexicain et le Néerlandais afin d’envisager une victoire à Bakou ce dimanche. Mais pour cela, il va falloir digérer cette performance. En effet, si Charles Leclerc était plus qu’heureux à l’arrivée de ces qualifications, cela n’était clairement pas le cas pour Sergio Pérez et Max Verstappen.

F1 : Charles Leclerc en pole au Grand Prix de Bakou, Verstappen et Pérez juste derrière https://t.co/jmckbrsWkj pic.twitter.com/mjWY5JC3kq — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

« Ce n’était pas une séance de qualification idéale »