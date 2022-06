Formule 1

Formule 1 - GP de Bakou : Après avoir décroché la pole position, Charles Leclerc n’en revient pas

Publié le 11 juin 2022 à 18h35 par Thibault Morlain mis à jour le 11 juin 2022 à 18h38

Les pole position s’enchainent pour Charles Leclerc. Ce samedi, en Azerbaïdjan, le pilote Ferrari a été le plus rapide lors des qualifications et pour le Grand Prix de Bakou, il s’élancera de la première place devant Sergio Pérez et Max Verstappen. Un excellent résultat auquel ne s’attendait pourtant pas Leclerc pour ce week-end.

A Monaco, on avait laissé Charles Leclerc sur une terrible déception. A domicile, le pilote Ferrari avait à coeur de briller pour son Grand Prix. Et cela était bien parti avec la pole position. Finalement, suite à une mauvaise stratégie de la Scuderia, Leclerc a vu la victoire s’envoler, ne pouvant finalement faire mieux que 4ème. Il a donc fallu digérer et rapidement. En effet, ce week-end, les pilotes de F1 avaient rendez-vous en Azebaïdjan pour le Grand Prix de Bakou. Et visiblement, Charles Leclerc a su mettre derrière sa frustration après Monaco. En effet, au terme des trois séances de qualifications, c’est bien le pilote Ferrari qui a décroché le meilleur temps et donc la pole position. Ce dimanche, le Monégasque s’élancera ainsi de la première place, ayant juste derrière lui les Red Bull de Sergio Pérez et Max Verstappen tandis que son coéquipier, Carlos Sainz Jr s’élancera lui de la 4ème place.

F1 : Charles Leclerc en pole au Grand Prix de Bakou, Verstappen et Pérez juste derrière https://t.co/jmckbrsWkj pic.twitter.com/mjWY5JC3kq — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

« Je ne m’attendais pas à celle là »