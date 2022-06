Formule 1

F1 : Hamilton, Sainz... Une surprise à prévoir au GP d'Azerbaïdjan ?

Publié le 11 juin 2022 à 13h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Bakou et son circuit atypique ont offert un certain nombre de courses mémorables au fil des années avec des vainqueurs parfois imprévisibles. Qui peut créer la surprise cette année ?

Ce week-end le championnat de Formule 1 fera escale dans la ville de Bakou pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2022, une course qui a réservé son lot de surprises ces dernières années avec parfois des vainqueurs inattendus. Quels sont ceux qui nous surprendrons cette année ?

Carlos Sainz, la grande première ?

Auteur déjà de quatre podiums cette saison, Carlos Sainz pointe à la cinquième place du classement général. Il avait surpris le grand public lors du tout premier Grand Prix de la saison au Bahreïn où il avait terminé à la deuxième place derrière Charles Leclerc. Il a récidivé cette performance lors du dernier Grand Prix de Monaco où il a fini second derrière Sergio Perez. Avec Ferrari, c'est la première fois de sa carrière que Sainz dispose d’une monoplace capable de gagner des courses et de se battre pour le titre de champion du monde. Mais il n’a toujours pas de victoires à son actif. Il faut du temps pour s'adapter, on l'a vu avec Sergio Perez en 2021, le Mexicain ayant eu besoin l'an dernier de se mettre à l'aise avant de passer à la vitesse supérieure cette saison. Mattia Binotto, le directeur de Ferrari comprend que cela prendra du temps. « C'est peut-être la première fois de sa carrière qu'il a une voiture assez rapide pour concourir pour les meilleures positions, et il doit simplement s'y habituer mais il le fera très rapidement, parce que je sais à quel point il est intelligent et à quel point capable de gérer la pression » avait-il déclaré en avril dernier lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne. On dirait bien que Carlos Sainz a compris le message, lui qui a réduit l'écart avec le leader du championnat Max Verstappen à 42 points lors de la dernière course en terre monégasque, tandis qu’il n'est plus qu'à 33 points de Charles Leclerc. Sainz ne cesse de progresser, il a déjà réalisé autant de podiums que sur l’ensemble de la saison 2021. S’il parvient à retrouver la forme constante qui l’avait porté en fin de saison dernière jusqu’à la cinquième place du classement général, il pourrait éventuellement être un concurrent sérieux pour le titre de champion du monde. Une mission qui débute dès ce week-end à Bakou avec peut-être une première victoire à la clé.

F1 : Avant le GP d'Azerbaïdjan, Lewis Hamilton lâche de gros indices sur sa retraite https://t.co/8dEFDpJEzJ pic.twitter.com/xArp5VIZCF — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Le réveil de Mercedes ?