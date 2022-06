Formule 1

F1 : Leclerc, Hamilton, Ocon... Voici le bilan des essais libres 2 à Bakou

Publié le 10 juin 2022 à 18h35 par La rédaction

Après une première session en début d’après-midi, les pilotes ont pu reprendre la piste à l’occasion des essais libres 2 du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc a signé le meilleur temps, au cours d’une séance qui a vu plusieurs pilotes heurter les murs.

C’est l’une des courses les plus exigeantes de la saison qui attend la Formule 1 ce week-end, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, huitième rendez-vous de l’année 2022, qui se déroule sur le circuit urbain de Bakou. Un tracé caractérisé par de longues lignes droites et des secteurs très sinueux, aussi exigeant pour les pilotes que pour les monoplaces. Alors que la première séance d’essais libres a vu Sergio Perez (Red Bull) se montrer le plus rapide, c’est Charles Leclerc (Ferrari) qui a bouclé le meilleur tour lors de la deuxième séance en 1:43.224, juste devant le mexicain (+0.248) et son coéquipier Max Verstappen (0.356). Cette heure de roulage, déterminante pour la suite du week-end afin que les écuries récupèrent un maximum de données pour optimiser leurs performances, a vu certains pilotes passer proche de la correctionnelle.

F1 : Verstappen, Leclerc, Mercedes... L’historique du GP de Bakou https://t.co/Jxsz8rNTLP pic.twitter.com/R8908KpeBI — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

Plusieurs pilotes (trop) proches des murs

Cette seconde session d’entrainement nous a offert un moment assez inattendu. Lancé dans un tour rapide, Alexander Albon, qui semblait effectuer un réglage sur son volant, a percuté le mur du virage 17 avec sa Williams, causant la casse de la suspension de sa roue avant droite. Cependant, le Thaïlandais n’est pas le seul à avoir embrassé les murs de la capitale azérie. Yuki Tsunoda à lui aussi heurté le mur du virage 2 avec le pneu arrière droit de son Alpha Tauri, heureusement sans gravité pour le japonais. Son coéquipier Pierre Gasly se hisse en sixième position, tandis que l’autre français Esteban Ocon se classe à la dixième place avec son Alpine, qui s’est d’ailleurs pris… un sac plastique lancé en plein tour. La séance s’est avérée compliquée pour Mercedes, en atteste le dépit de Lewis Hamilton à la radio, lorsqu’il a appris qu’il pointait à quasiment deux secondes du leader Charles Leclerc (Ferrari). Le monégasque a d’ailleurs connu quelques ennuis en fin de session, avec un problème de puissance moteur, qui s’est réglé tout seul en quelques minutes. Plusieurs pilotes, à l’image de Sergio Perez, Lando Norris ou encore Lance Stroll, ont été en délicatesse avec leurs pneus, en tirant tout droit dans certains tournants, sans endommager quoi que ce soit pour autant. A noter les belles prestations des Alpha Tauri et Alpine, toutes les quatre dans le top 10, qui ont donné l’impression d’être plutôt à l’aise sur la piste de Bakou. Rendez-vous demain pour la troisième séance d’essais libres et l’importantissime séance de qualifications, qui devrait nous offrir un beau combat entre Ferrari et Red Bull pour la pole position.

Le classement complet :

1er Charles Leclerc (Ferrari) : 1:43.224

2e Sergio Perez (Red Bull) : +0.248

3e Max Verstappen (Red Bull) : +0.356

4e Fernando Alonso (Alpine) : +0.918

5e Carlos Sainz (Ferrari) : +1.050

6e Pierre Gasly (Alpha Tauri) : +1.091

7e George Russell (Mercedes) : +1.324

8e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) : +1.343

9e Esteban Ocon (Alpine) : +1.385

10e Lando Norris (McLaren) : +1.547

11e Sebastian Vettel (Aston Martin) :+1.557

12e Lewis Hamilton (Mercedes) : +1.650

13e Lance Stroll (Aston Martin) : +1.650

14e Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.835

15e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +1.891

16e Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : +2.040

17e Kevin Magnussen (Haas) : +2.364

18e Alex Albon (Williams) : +3.173

19e Mick Schumacher (Haas) : +3.201

20e Nicholas Latifi (Williams) : +3.994