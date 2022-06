Formule 1

F1/GP Bakou : Un problème avec les 24h du Mans ?

Publié le 10 juin 2022 à 9h35 par Pierrick Levallet

Ce week-end, les pilotes de Formule 1 vont reprendre du service sur la piste de Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Mais alors que les essais libres n’ont même pas encore commencés, l’organisation de la course pourrait déjà être confrontée à un problème de taille concernant l’horaire de diffusion des qualifications en France ce samedi, qui se tiendra en même temps que le départ officiel des 24 Heures du Mans.

Pour la sixième fois de son histoire, la F1 fera une escale à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Les regards seront naturellement tournés vers Max Verstappen, leader du classement des pilotes, qui n’a pas une très grande avance sur son dauphin Charles Leclerc et son coéquipier Sergio Pérez pour la course au titre. La course promet d’être palpitante, mais elle serait déjà confrontée à un problème avant même le début du week-end. Avec le nouveau format plus compact des essais libres cette saison - pour laisser le jeudi libre aux pilotes - les qualifications du samedi auront naturellement lieu à une heure beaucoup plus tardive que les années précédentes. En France, elles seront diffusées à partir de 16 heures, soit en même temps que le départ officiel des 24 Heures du Mans. Cette situation pourrait confronter quelques fans de sport automobile à trancher entre les deux événements. Mais Arif Rahimov - le directeur exécutif du Grand Prix d’Azerbaïdjan - n’a pas l’air plus inquiet que cela.

F1 : Le programme du GP de Bakou https://t.co/sitaEyU84C pic.twitter.com/yKrGA7R6vS — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

« La partie la plus importante du Mans est le départ de la course. Mais ensuite, la partie la plus importante des qualifications est la fin. Je pense donc que les téléspectateurs pourront regarder les deux : le départ du Mans et la fin des qualifications , a-t-il confié dans des propos rapportés par Motorsport.com avant d’affirmer qu’il n’y a pas de réelles discussions entre la F1 et la FIA au sujet de ce conflit d’horaires. Le calendrier est conçu sur la base d'un grand nombre de facteurs. Il y a nos facteurs internes ici et tous les autres éléments dont nous devons tenir compte le samedi, comme la course de F2. Donc, il n'y a généralement pas beaucoup de choix pour décaler les choses dans le temps. Mais comme je l'ai dit, je serais déçu si le départ du Mans coïncidait avec la fin des qualifications. Comme c'est avec le début, je pense que ça va quand même attirer tous les spectateurs. » Sauf changement de plan, le programme du week-end à Bakou devrait rester le même malgré la présence des 24 Heures du Mans le samedi. Les fans des deux disciplines vont donc devoir trancher sur quel événement regarder en priorité, sachant que les qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan se termineront à 17 heures.

Une nouvelle date fixée pour le GP de Bakou dans les saisons à venir ?