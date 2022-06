Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Pérez... Red Bull se lâche sur le GP d’Espagne !

Publié le 8 juin 2022 à 9h35 par Pierrick Levallet

Lors du Grand Prix d’Espagne le 22 mai dernier, Sergio Pérez a vu la victoire lui filer entre les doigts au profit de son coéquipier Max Verstappen. Certains ont donc pensé que Red Bull avait décidé d’avantager le Néerlandais au détriment du Mexicain, qui a demandé des explications à la sortie de la course. Plusieurs jours après ces événements, Red Bull continue d’affirmer que tout ceci a été dû à un changement de stratégie pour Max Verstappen.

Cette saison, la concurrence promet d’être rude pour Max Verstappen. Pour retenir son titre, le champion du monde va devoir lutter contre Charles Leclerc et Ferrari, revenus aux premiers plans de la Formule 1 cette saison. Mais le Néerlandais va également devoir faire face à son coéquipier Sergio Pérez. Cela fait maintenant deux courses que le Mexicain se montre très pressant. D’ailleurs, le pilote de 32 ans avait vu la victoire lui échapper au Grand Prix d’Espagne au profit de Max Verstappen. Après cette course, nombreux ont pensé que Sergio Pérez avait été victime d’une consigne d’équipe visant à avantager son coéquipier. Mais à en croire Helmut Marko, il n’en serait rien comme l’a démontré le Grand Prix de Monaco le 29 mai dernier.

