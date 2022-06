Formule 1

Formule 1 : Avenir, ambitions… Lewis Hamilton sort du silence !

Publié le 7 juin 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors qu’il vit une saison difficile avec Mercedes, Lewis Hamilton est revenu sur son avenir et ses ambitions. Le pilote anglais rappelle qu’il n’est pas fatigué et que pour le moment, il souhaite continuer. Sans oublier de préciser qu’il croit toujours à un huitième titre de champion du monde...

Quelques mois après le Grand Prix d’Abu Dhabi, Lewis Hamilton semble avoir tourné la page. A égalité de points avec Max Verstappen avant la dernière course, le pilote anglais a été en tête durant tout le Grand Prix avant de voir le Néerlandais revenir et le dépasser dans l’ultime tour. Une déception immense, surtout que Lewis Hamilton avait l’opportunité de devenir le pilote le plus titré devant Michael Schumacher. Plusieurs mois sont passés et Hamilton semble avoir digéré. « Il y a eu un moment où, oui, j'ai évidemment perdu un peu de foi envers le système. Mais je suis une personne très déterminée et j'aime me dire que si des moments comme celui-ci peuvent définir des carrières, je refuse de laisser cela définir la mienne. Et donc je me concentre pour être le meilleur que je peux être et revenir plus fort. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort », confiait-il avant de redémarrer la saison, lui qui affirme n’avoir aucune rancœur envers Max Verstappen : « Il a fait tout ce qu'un pilote tenterait par rapport à l'opportunité présentée. C'est un super compétiteur et nous engagerons une nouvelle bataille comme l'année dernière, et nous évoluerons par rapport à nos courses et nos expériences de la saison passée. Il n'y a pas de problèmes avec lui ». L’ambition de Lewis Hamilton était claire : revenir cette saison et aller chercher son 8ème titre de champion du monde. Mais à ce jour, le voir gagner est impensable. L’Anglais est déjà largué au classement des pilotes et il ne peut que constater de loin la bagarre pour le titre entre Charles Leclerc et… Max Verstappen, évidemment.

Un tour en caméra embarquée du tracé de Baku avec Lewis Hamilton#F1 #BakuGP #AzerbaijanGP #LH44 #TeamLHpic.twitter.com/PhKVjf0y86 — Mercedes-AMG F1 France🇨🇵 (@MercedesFRteam) June 7, 2022

« Peut-être qu’un jour je ne pourrai plus supporter la pression, je serai fatigué, mais ce jour n’est pas encore venu »