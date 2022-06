Formule 1

Formule 1 : Le clan Verstappen se fait recadrer chez Red Bull !

Publié le 3 juin 2022 à 16h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen a terminé le Grand Prix de Monaco sur la troisième marche du podium, son père Jos n’était pas satisfait de la stratégie de Red Bull, qui a privilégié son autre pilote Sergio Perez pour la victoire. Des critiques auxquelles Christian Horner, patron de Red Bull, n’a pas tardé à répondre.

Dimanche dernier, Red Bull a réalisé une excellente opération lors du Grand Prix de Monaco. En grande difficulté après avoir terminé la séance de qualifications en deuxième ligne, derrière les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, le taureau rouge a réussi un véritable coup de maitre dans la Principauté, en plaçant ses deux voitures à la première et à troisième place. Une fois n’est pas coutume, c’est Sergio Perez qui a fini devant le champion du monde en titre Max Verstappen. Une victoire que le mexicain doit en partie à son équipe, qui l’a favorisé au jeu des arrêts au stand, au détriment de son coéquipier néerlandais. Une décision que ne comprenait d’ailleurs pas Jos Verstappen, le père de Max, qui juge que son fils n’a « pas été aidé. J'aurais aimé que ce soit différent pour le leader du championnat » , a-t-il déclaré, glissant même que « dix points ont été gâchés » sur la piste monégasque. Des critiques qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd, puisque l'écurie autrichienne, par la voix de son team principal, n'a pas mis longtemps à rétorquer aux propos du sulfureux néerlandais.

Horner répond à Verstappen !