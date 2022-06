Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso vers une retraite surprise... à cause de l'arrivée d'un grand talent ?

Publié le 2 juin 2022 à 14h35 par Arthur Montagne

De retour en Formule 1 en 2021, Fernando Alonso prouve qu'à 40 ans il reste un pilote redoutable. Cependant, de nombreuses interrogations émergent quant à son avenir puisque son contrat chez Alpine s'achève en fin d'année. Et l'écurie française va être amenée à trancher entre le double champion du monde et le jeune Oscar Piastri qui attend son heure. Un dilemme qui pourrait être fatal à l'Espagnol. Analyse.

En 2018, fatigué de se battre en fond de grille avec sa McLaren, Fernando Alonso décide de quitter les paddocks de Formule 1 afin de se lancer d'autres défis comme l'obtention de la Triple Couronne. Déjà vainqueur du Grand Prix de Monaco et des 24H du Mans, l'Espagnol a tenté de remporter les 500 Miles d'Indianapolis. En vain. Cela n'a pas empêché de décrocher un titre en Endurance et de découvrir le Dakar. Des expériences enrichissantes qui lui ont également permis de garder la forme en vue d'un retour en F1 qu'il officialise deux ans après son départ. En 2021, Fernando Alonso rejoint donc Renault, l'écurie avec laquelle il a remporté ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006, devenue Alpine. L'idée du natif d'Oviedo est de profiter du nouveau règlement afin de revenir dans la course pour un troisième sacre. Cependant, bien qu'il continue de briller, sa monoplace ne lui permet pas de viser des victoires, ni même des podiums pour le moment. Par conséquent, la question de son avenir va rapidement se poser d'autant plus que son contrat s'achève en fin d'année et qu'Alpine est confrontée à un énorme dilemme concernant le pilote qui épaulera Esteban Ocon à partir de la saison prochaine.

Jeunesse ou expérience, le dilemme d'Alpine qui pourrait coûter cher à Alonso

En effet, pendant que le contrat de Fernando Alonso s'achève, l'écurie française dispose dans ses rangs d'un pilote très prometteur qui a impressionné dans les catégories inférieures, à savoir Oscar Piastri. Le jeune pilote australien, géré par Mark Webber, a décroché le titre en Formule 3 puis en Formule 2 à chaque fois lors de sa première saison et attend désormais son heure en Formule 1. Mais il ne patientera pas chez Alpine indéfiniment et l'écurie française en a conscience. Par conséquent, le dilemme est immense. Faut-il conserver le très expérimenté Fernando Alonso (40 ans) et prendre le risque de perdre Oscar Piastri (21 ans), ou lancer le jeune australien au détriment du double champion du monde. Un choix cornélien évoqué récemment par Luca De Meo. « Nous avons combiné l’expérience d’Alonso avec la jeunesse d’Ocon et maintenant Piastri entre dans l’équation. C’est un défi de trouver un baquet pour eux trois. La solution ne sera pas agréable à 100% pour tous les trois, mais nous pensons que nous devons leur donner une chance à chacun. Nous devons protéger les trois pilotes, mais aussi ne pas gâcher le super talent de Piastri. C’est un dilemme, nous le résoudrons. Fernando a 41 ans et Piastri en a 21. Le moment du changement viendra, mais Fernando est une légende et nous ne pouvons donc pas le traiter comme s’il n’était qu’un autre employé d’Alpine », expliquait le PDG du groupe Renault. Pour Mundo Deportivo , c'est Laurent Rossi qui se prononçait sur ce dilemme. « Évidemment, nous parlons aux deux pilotes, nous analysons les options, pour voir si nous continuons avec l'un, continuons avec l'autre, ou voyons si nous mettons l'un dans une autre équipe et examinons les autres options », assurait le patron de l'écurie Alpine. Des déclarations qui ne doivent pas nécessairement rassurer Fernando Alonso.

Ice-cold.🥶But looking 🔥 with @obv_ious and @alpinestars.#MonacoGP pic.twitter.com/FBSiSJL3qH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) May 26, 2022

Par conséquent, l'avenir du double champion du monde est plus qu'incertain chez Alpine qui pourrait décider de lancer Oscar Piastri dans le grand bain. Dans ce cas de figure, quelles solutions s'offrent à Fernando Alonso dans le paddock ? Elles sont peu nombreuses. L'Espagnol n'a jamais caché que son ambition était de remporter un troisième titre de champion du monde, ce qui écarte d'emblée plusieurs écuries où des baquets pourraient se libérer à l'image de Williams ou Aston Martin, où Alexander Albon et Nicholas Latifi, tout comme Sebastian Vettel et Lance Stroll, sont également en fin de contrat. Les volants de Mick Schumacher chez Haas et de Zhou Guanyu chez Alfa Romeo ne l'intéresseront pas non plus, pas plus que ceux chez AlphaTauri. Seul problème, au sein des écuries capables de se battre pour la victoire, les places sont prises. Red Bull vient d'annoncer la prolongation de Sergio Pérez pour deux ans. Le Mexicain épaulera Max Verstappen, lié lui jusqu'en 2028. Chez Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz sont blindés jusqu'en 2024 tandis que Mercedes a fait signer un bail sur le long terme à George Russell et Lewis Hamilton est engagé encore une saison supplémentaire. Du haut de ses 40 ans, Fernando Alonso ne pourra pas se permettre de prendre une année sabbatique dans l'attente d'un possible départ de Lewis Hamilton. D'autant plus que rien ne garantit que le choix de Mercedes se portera sur l'Espagnol. La meilleure (et probablement la seule) option pourrait donc venir d'une écurie que Fernando Alonso a bien connu à savoir McLaren où il a piloté durant la saison 2007 puis entre 2015 et 2018. Et pour cause, Daniel Ricciardo ne cesse de décevoir, et bien que son contrat court jusqu'en 2023, Zak Brown pourrait bien se séparer de l'Australien bien avant la fin de son bail. Les relations entre Fernando Alonso et McLaren sont restées excellentes et il n'est pas impossible d'imaginer le double champion du monde rejoindre une troisième fois l'écurie de Woking dans sa carrière. Malgré tout, si le baquet de Daniel Ricciardo venait à se libérer, il serait évidemment très convoité compte tenu des rares options présentes sur la grille. Pierre Gasly pourrait par exemple légitimement être un prétendant crédible à une arrivée chez McLaren puisque la porte est désormais fermée chez Red Bull. Cependant, le Français peut aussi prolonger chez AlphaTauri en attendant que la situation se décante sur le marché alors que l'Espagnol serait lui sans volant si Alpine décide de donner son baquet à Oscar Piastri. Pour le moment, Laurent Rossi n'a pas encore tranché, mais compte tenu de la situation actuelle et des rares options sur la grille en F1, le patron de l'écurie française pourrait bien précipiter la retraite de Fernando Alonso qui du haut de ses 40 ans, ne pourra pas se permettre de prendre une année sabbatique...