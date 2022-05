Formule 1

Formule 1 : Alpine prévient Alonso pour son avenir !

Publié le 25 mai 2022 à 9h35 par Arthur Montagne mis à jour le 25 mai 2022 à 9h40

Bien qu'il soit toujours performant, Fernando Alonso, du haut de ses 40 ans, ne représente pas l'avenir d'Alpine, à l'inverse d'Oscar Piastri (21 ans). Par conséquent, l'écurie française va devoir trancher entre ses deux pilotes. Un sacré dilemme sur lequel s'est confié Laurent Rossi.

Pour la deuxième saison consécutive, Alpine aligne un duo de pilotes composé de Fernando Alonso et Esteban Ocon. L'Espagnol, qui a fait son retour en Formule 1 la saison dernière, apporte son expérience à l'écurie français qui s'est lancée dans un nouveau projet, et son association avec le Français a été prolifique l'an dernier puisque les deux pilotes ont clairement travaillé en équipe pour signer quelques excellents résultats comme la victoire d'Ocon en Hongrie ou le podium d'Alonso au Qatar. Cependant, le double champion du monde a 40 ans, et bien qu'il reste très performant, il ne peut plus représenter l'avenir d'Alpine. D'autant plus que l'académie des jeunes pilotes de l'écurie française a vu émerger un grand talent, à savoir Oscar Piastri. Le pilote managé par Mark Webber a remporté coup sur coup les titres en Formule 3 et en Formule 2 à chaque fois lors de sa première participation et attend désormais sa chance dans l'élite du sport automobile. Pilote de réserve d'Alpine cette saison, Oscar Piastri n'attendra cependant pas indéfiniment qu'on lui donne sa chance et alors que le contrat de Fernando Alonso s'achève en 2023, c'est un énorme dilemme qui se présente.

Rossi va devoir choisir entre Piastri et Alonso

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo , Laurent Rossi, le patron d'Alpine, s'est ainsi prononcé sur le choix qu'il va devoir prendre entre Oscar Piastri et Fernando Alonso : « Oui, mais bon, c'est une situation que beaucoup d'équipes aimeraient avoir, pour être honnête. Mais j'ai encore beaucoup de temps pour le résoudre, car tout le monde sait que les contrats sont conclus en septembre parce qu'il y a toujours ce schéma cyclique au milieu de l'année. Évidemment, nous parlons aux deux pilotes, nous analysons les options, pour voir si nous continuons avec l'un, continuons avec l'autre, ou voyons si nous mettons l'un dans une autre équipe et examinons les autres options. » Mais il existe une autre option, à savoir de laisser Oscar Piastri faire ses débuts dans une autre écurie, tout en le conservant sous contrat. Cela pourrait s'apparenter à un prêt. Une option étudiée par Laurent Rossi. « Oui, c'est possible. C'est évidemment possible. Et j'ai toujours dit que si j'ai une opportunité de repérage et qu'elle est compatible avec mon équipe de pilotes, j'essaierai de l'optimiser. Tant qu'Oscar peut conduire, ce qui est très important pour moi, car Oscar est un pilote qui compte beaucoup pour l'avenir d'Alpine. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'hypothèses en l'air. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est la dernière chose dont nous discutons avec Fernando, parce que pour l'instant, ce que nous devons faire est de regarder les performances de la voiture et de la piste », ajoute le patron d'Alpine.