Formule 1

Formule 1 : Mercedes s'enflamme pour la remontée fantastique d'Hamilton !

Publié le 24 mai 2022 à 13h35 par Arthur Montagne mis à jour le 24 mai 2022 à 13h41

En difficulté depuis le début de saison, Lewis Hamilton a réalisé un magnifique Grand Prix en Espagne. Toto Wolff se réjouit de voir le Britannique revenir à son meilleur niveau.

Et si c'était le retour du grand Lewis Hamilton ? Très en retrait depuis le début de saison, le septuple champion du monde a du mal à apprivoiser sa nouvelle Mercedes qui n'est pas encore au niveau des Red Bull et des Ferrari. Toutefois, à Barcelone, l'écurie de la marque allemande apporté des nouveautés qui ont visiblement porté leur fruit. Et pour cause, après des qualifications plutôt encourageantes, George Russel a décroché un podium avec sa troisième place tandis que Lewis Hamilton a réalisé une impressionnant remontée. Sixième sur la grille, le Britannique a crevé suite à un accrochage avec Kevin Magnussen et s'est donc retrouvé très loin du peloton, à 38 secondes exactement. Mais cela ne l'a pas empêché de réaliser un retour impressionnant pour terminer cinquième. Et encore, sans un petit souci mécanique en fin de course, Carlos Sainz n'aurait pas pu revenir. Après la course, Toto Wolff affichait donc sa satisfaction.

Wolff salue le retour du grand Hamilton

« La relation, la dynamique entre le pilote et l’équipe est quelque chose de très important. C’est clair, quand on a un accident en début de course, on se dit ’pas encore’ et on n’a plus envie. Il avait 38 secondes de retard sur les dernières voitures après son arrêt au stand, ça semblait fini. Mais le fait qu’il ait ensuite montré un très bon rythme était important non seulement pour son moral mais aussi pour le nôtre. Qui aurait cru qu’il remonterait jusqu’à la quatrième place avant que le problème ne survienne ? Vous ne décrivez pas un pilote qui reprend 38 secondes de retard sur le dernier, qui remonte vers l’avant, qui réalise des meilleurs chronos tout au long de la course et qui finit cinquième. Cela montre sa qualité, son état d’esprit et sa détermination », lance le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .