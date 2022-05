Formule 1

Formule 1 : Ferrari justifie l’abandon de Leclerc en Espagne !

Publié le 24 mai 2022 à 10h35 par Bernard Colas mis à jour le 24 mai 2022 à 10h47

Contraint à l’abandon en Espagne, Charles Leclerc a vu Max Verstappen prendre la tête du classement général. Un coup dur pour le Monégasque sur lequel s'est expliqué Ferrari.

Large leader du Grand Prix d’Espagne, Charles Leclerc pensait décrocher une nouvelle victoire cette saison afin de conserver son avantage sur Max Verstappen. Finalement, le Monégasque a été contraint d’abandonner au 27e tour, permettant au pilote Red Bull de remporter la course et de prendre la tête du classement général. Un dimanche à oublier pour Charles Leclerc et Ferrari, même si le Monégasque se voulait optimiste. « J'ai perdu la puissance du moteur et j'ai dû m'arrêter. Je ne sais pas encore quel est le problème. Ça fait mal, mais il y a en même temps plein de positif. On a enfin réglé notre problème de dégradation des pneumatiques. On a trouvé aujourd'hui la réponse qu'on cherchait, on a montré qu'on était vraiment très rapides », confiait-il. Depuis, Ferrari a été en mesure d’identifier la cause de cet abandon.

« L’équipe est convaincue que la panne n’est pas le résultat d’un défaut de conception ni d’un problème de fiabilité »

« Il va falloir se pencher sur ce problème moteur pour qu'il ne se reproduise pas pendant l’année », déclarait Charles Leclerc sur Canal + après avoir abandonné, et Ferrari semble avoir identifié les causes de ce problème. Après analyse, la Scuderia a jugé que le turbocompresseur du V6 turbo hybride transalpin était à l’origine de cette contreperformance, alors que le MGU-H, le récupérateur d’énergie des gaz d’échappement, a lui aussi été touché comme le relaie F1i . « Après avoir entièrement analysé la panne et sa cause, l’équipe est convaincue qu’elle n’est pas le résultat d’un défaut de conception ni d’un problème de fiabilité », a confié Ferrari sur les réseaux sociaux.