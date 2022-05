Formule 1

Formule 1 : Verstappen savoure son triomphe en Espagne !

Publié le 22 mai 2022 à 17h35 par Bernard Colas

Vainqueur du Grand Prix d’Espagne et nouveau leader au classement général, Max Verstappen s’est montré satisfait de son dimanche.

Journée parfaite pour Max Verstappen. Malgré des problèmes de DRS et une sortie de piste qui auraient pu lui coûter cher, le pilote Red Bull est sorti vainqueur du Grand Prix d’Espagne, lui permettant de détrôner Charles Leclerc au classement général, alors que le Monégasque a été contraint à l’abandon. À l’issue de la course, Verstappen n’a pas caché sa satisfaction, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Un début difficile, mais une belle fin de course »

« Je suis sorti de piste, il y avait du vent d’arrière et j’ai perdu l’arrière de la voiture. J’étais dans un train et j’ai essayé de passer, mais mon DRS ne fonctionnait pas tout le temps. Cela a rendu la course difficile, on a réussi à revenir en tête grâce à la stratégie. C’était un début difficile, mais une belle fin de course. J’ai essayé de rester concentré, ce n’est pas bien quand il se passe des choses comme ça. Je suis très heureux de gagner et heureux pour Checo, c’est un beau résultat pour l’équipe. La voiture était bonne en tendres et les mediums fonctionnaient bien », a confié Verstappen.