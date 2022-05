Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Verstappen… Charles Leclerc se méfie !

Publié le 22 mai 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Ce dimanche, à Barcelone, Charles Leclerc s’élancera en pole position. Mais avec la Red Bull de Max Verstappen dans son rétroviseur, le pilote Ferrari préfère rester sur ses gardes.

Nouvel épisode de la bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen ! Et à Barcelone, c’est le pilote Ferrari qui a pour le moment pris l’avantage sur son adversaire. En effet, sur la grille de départ, le Monégasque s’élancera de la première place. Toutefois, malgré cette pole position, Leclerc reste sous la menace de Verstappen. Avec sa Red Bull, le Néerlandais est deuxième, menaçant ainsi le leader du championnat du monde.

« Ils ont l'air de bien gérer leurs pneus sur les longs relais »

La bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen s’annonce donc encore intense à Barcelone. Et malgré sa pole position, le Monégasque se méfie. « Je suis très heureux de décrocher cette pole position. La voiture était exceptionnelle, nous sommes très heureux. On est dans la meilleure position pour débuter la course, mais je me méfie des Red Bull et de Max Verstappen. Ils ont l'air de bien gérer leurs pneus sur les longs relais. Il va falloir garder le dessus et bien gérer les nôtres. On va essayer de faire un doublé avec Carlos, ce serait génial pour l'équipe. On va tout donner », a confié Leclerc, rapporté par L’Equipe .