Formule 1

Formule 1 : Verstappen interpelle Red Bull avant Barcelone !

Publié le 18 mai 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Ce dimanche, la Formule 1 se déplacera sur le circuit de Barcelone, piste où Max Verstappen a connu sa première victoire de sa carrière en 2016. Le Néerlandais s’attend d’ailleurs à une grande course de la part de Red Bull, à la hauteur des précédents Grands Prix.

Ce dimanche, Max Verstappen retrouvera le circuit de sa première victoire en Formule 1 : Barcelone. Le Néerlandais s’y était imposé en 2016, alors qu’il n’avait que 18 ans. Désormais âgé de 24 ans et avec un titre de champion du monde dans sa vitrine, le pilote de Red Bull entend bien poursuivre sur sa lancée des précédentes courses pour rattraper son retard sur Charles Leclerc au classement général. Et Max Verstappen espère bien entamer son week-end dès ce vendredi.

« J’espère que nous pourrons poursuivre sur notre lancée des dernières courses »