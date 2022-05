Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Verstappen... Hamilton reçoit un avertissement très clair !

Publié le 17 mai 2022 à 13h35 par Arthur Montagne

En difficulté depuis le début de saison, Lewis Hamilton va avoir de plus en plus de mal à rivaliser avec la jeune génération comme l'assure Jacky Ickx.

Brillant la saison dernière, Lewis Hamilton ne doit la perte de son titre qu'à un terrible coup du sort dans les derniers tours du dernier Grand Prix de l'année. Max Verstappen en a profité pour décrocher son premier sacre et semble d'ailleurs en course pour en remporter un deuxième d'affilée. Mais cette fois-ci, le pilote Red Bull fait face à la Ferrari de Charles Leclerc. De son côté, Lewis Hamilton est beaucoup plus en retrait puisqu'il peine à dompter sa Mercedes, au point que George Russell, son nouveau coéquipier, le devance au classement général. Par conséquent, Jacky Ickx craint que le septuple Champion du monde peine à rivaliser avec la nouvelle génération de jeunes pilotes.

«Il est maintenant chassé par la nouvelle génération»