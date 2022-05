Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff rend un vibrant hommage à George Russell !

Publié le 15 mai 2022 à 9h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 15 mai 2022 à 9h37

Malgré un début de saison très délicat pour Mercedes, l'écurie allemande aurait encore quelques coups à jouer pour la course au titre, notamment avec George Russell. D'ailleurs, Toto Wolff n'aurait jamais eu aucun doute sur le talent du Britannique, coéquipier de Lewis Hamilton cette année.

Pour ce début de saison, Mercedes fait face à de nombreuses difficultés sur les pistes. L’écurie allemande n’arrive toujours pas à trouver le bon équilibre pour sa voiture avec la nouvelle réglementation mise en place en 2022. Cela se fait d’ailleurs ressentir sur les résultats de Lewis Hamilton, sixième du classement des pilotes et presque déjà hors-course pour le titre de champion du monde. Cependant, son nouveau coéquipier, George Russell, est sans doute la lueur d’espoir de Mercedes cette saison. En effet, le compatriote de Lewis Hamilton pointe à la quatrième place du classement général et peut toujours prétendre au haut du tableau. Une chose qui plaît particulièrement à Toto Wolff, qui révèle d’ailleurs n’avoir jamais eu de doutes concernant le niveau de George Russell.

« Nous n’avons jamais eu de doute sur le fait qu’il serait très bon »