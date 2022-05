Formule 1

Formule 1 : Nouvelle annonce forte du patron de Mercedes !

Publié le 11 mai 2022 à 11h35 par La rédaction

Malgré un début de saison très délicat, l’écurie Mercedes n’a pas l’intention de quitter la Formule 1 dans les prochaines années.

Le début de saison 2022 est loin d’être idéal pour Mercedes. Habituée à occuper les plus hautes marches du podium depuis 2014, l’écurie allemande est en grande souffrance cette année, en raison de la nouvelle réglementation en vigueur. Après cinq courses disputées, l’équipe dirigée par Toto Wolff n’est que troisième du championnat constructeurs, loin derrière Ferrari et Red Bull. Pour autant, Mercedes ne semble pas démotivé, et compte bien s’implanter à très long terme en Formule 1 !

« La F1 a un bel avenir devant elle »